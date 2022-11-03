BIST 4.105
DOLAR 18,61
EURO 18,17
ALTIN 973,82
HABER /  EKONOMİ

KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor

KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkallar iş birliğine hazırlanıyor. KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada kısa süre içinde başlayacak. Tarım kredi marketlerindeki güvenilir ve uygun fiyatlı ürünler bakkallardan da temin edilebilecek.

Abone ol

Tarım Kredi Bakkal Projesi'nde geri sayım başladı. Uygulama; Ankara, Konya ve Mersin'in de aralarında olduğu 6 ilde 250 noktada başlayacak.

KoopBakkal projesi hayata geçince tarım kredi marketlerindeki satılan yağ, salça, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinin birçoğu mahalle arasındaki bakkallarda da bulunacak.

Böylece hem küçük esnaf desteklenecek hem de tüketici güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere daha hızlı ulaşacak.

Ürünlerin etiketleri tarım kredi marketlerindeki fiyat ile aynı olacak. Ancak, bakkallara ürünler iskontolu verilecek.

Projeye, 75 ile 150 metrekare arasında dükkanı olan bakkal başvurabilecek. Şartları sağlayan dükkanlarda, tarım kredi ürünleri için ayrı bir bölüm oluşturulacak.

Türkiye'de bin 335 tarım kredi kooperatif marketi hizmet veriyor. Hedef, bakkal projesiyle satış noktasını 2 binin üzerine çıkarmak. Esnaf da yapılan uygulamanın satışlarını artıracağı görüşünde.

Tarım kredi marketlerde üç ayda rekor satış

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başlattığı indirimli satış kampanyası 81 ilde büyük ilgi görüyor.

İndirimin başladığı 15 Ağustos'tan bugüne 48 milyon 300 bin adet ürün satıldı. Tüketici 243 temel tüketim ürününü uygun fiyatla alma imkanı buldu. Marketlerdeki yoğunluk ise kampanyanın başladığı ilk zamanları aratmıyor.

Yüzlerce ürünün uygun fiyata satıldığı marketlerde, en çok ilgiyi ayçiçek yağı gördü. İndirimin başladığı günden bugüne 10,2 milyon litre ayçiçek yağı satışı yapıldı.

Tüketici, ayçiçeği yağından sonra en büyük ilgiyi şeker, un ve pirince gösterdi. Ürün siparişleri pttavm.com internet sitesi üzerinden de verilebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak
Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti
Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti
Bu salatayı yiyen 'ton balığı sevmiyorum' demeyecek! Hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifi
Bu salatayı yiyen 'ton balığı sevmiyorum' demeyecek! Hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifi
Esenyurt'ta dehşet! Önce kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünde intihar etti
Esenyurt'ta dehşet! Önce kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünde intihar etti
Sigara içmiyorum demek yetmiyor! Akciğer kanseri için pasif içici olmak yeterli
Sigara içmiyorum demek yetmiyor! Akciğer kanseri için pasif içici olmak yeterli
Bursa’da, tekstil fabrikasındaki yangın, 42 saat sonra söndürüldü
Bursa’da, tekstil fabrikasındaki yangın, 42 saat sonra söndürüldü
Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu'na neden düşman oldu? Yılmaz Özdil ayrıntısına dikkat!
Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu'na neden düşman oldu? Yılmaz Özdil ayrıntısına dikkat!
TV izlerken sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara elma cipsi tarifi!
TV izlerken sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara elma cipsi tarifi!
Apartmanı saran pis koku korkunç cinayeti ele verdi! Vahşet
Apartmanı saran pis koku korkunç cinayeti ele verdi! Vahşet