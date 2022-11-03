KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkallar iş birliğine hazırlanıyor. KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada kısa süre içinde başlayacak. Tarım kredi marketlerindeki güvenilir ve uygun fiyatlı ürünler bakkallardan da temin edilebilecek.

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Tarım Kredi Bakkal Projesi'nde geri sayım başladı. Uygulama; Ankara, Konya ve Mersin'in de aralarında olduğu 6 ilde 250 noktada başlayacak.

KoopBakkal projesi hayata geçince tarım kredi marketlerindeki satılan yağ, salça, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinin birçoğu mahalle arasındaki bakkallarda da bulunacak.

Böylece hem küçük esnaf desteklenecek hem de tüketici güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere daha hızlı ulaşacak.

Ürünlerin etiketleri tarım kredi marketlerindeki fiyat ile aynı olacak. Ancak, bakkallara ürünler iskontolu verilecek.

Projeye, 75 ile 150 metrekare arasında dükkanı olan bakkal başvurabilecek. Şartları sağlayan dükkanlarda, tarım kredi ürünleri için ayrı bir bölüm oluşturulacak.

Türkiye'de bin 335 tarım kredi kooperatif marketi hizmet veriyor. Hedef, bakkal projesiyle satış noktasını 2 binin üzerine çıkarmak. Esnaf da yapılan uygulamanın satışlarını artıracağı görüşünde.

Tarım kredi marketlerde üç ayda rekor satış

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başlattığı indirimli satış kampanyası 81 ilde büyük ilgi görüyor.

İndirimin başladığı 15 Ağustos'tan bugüne 48 milyon 300 bin adet ürün satıldı. Tüketici 243 temel tüketim ürününü uygun fiyatla alma imkanı buldu. Marketlerdeki yoğunluk ise kampanyanın başladığı ilk zamanları aratmıyor.

Yüzlerce ürünün uygun fiyata satıldığı marketlerde, en çok ilgiyi ayçiçek yağı gördü. İndirimin başladığı günden bugüne 10,2 milyon litre ayçiçek yağı satışı yapıldı.

Tüketici, ayçiçeği yağından sonra en büyük ilgiyi şeker, un ve pirince gösterdi. Ürün siparişleri pttavm.com internet sitesi üzerinden de verilebiliyor.