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Esenyurt'ta dehşet! Önce kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünde intihar etti

Esenyurt'ta dehşet! Önce kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünde intihar etti

ESENYURT'tan son gelen haber dehşete düşürdü. Bir AVM yakınında Sadrettin Ö. isimli kişi tartıştığı kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünün altında intihar etti. Ekipler olay yerine gidiyor.

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Beylikdüzü metrobüs durağında sevgili oldukları iddia edilen Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı. Kadını durakta yakalayan adam ilk önce dövüp sonrada silahın kabzasıyla vurdu. 

Hırsını alamayan adam kadına 3 el ateş ederek kaçtı. Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Metrobüs köprüsünün altına giden adam kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi.

HEM KADIN HEM ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 37 yaşındaki Neriman Sakallı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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