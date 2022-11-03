Hazırlıkları yapın İSKİ duyurdu! Yarın bu ilçelerde 12 saat su yok

İSKİ 3 Kasım 2022 Perşembe gününden başlayarak 4 Kasım Cuma gününe kadar sürecek su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte arıza veya bakım nedeniyle suların kesileceği 8 ilçe. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 3-4 Kasım 2022 su kesintisi yaşayan ilçeler...Abone ol
İSKİ 3 Kasım-4 Kasım 2022 günü arıza veya bakım nedeniyle 8 ilçede belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. "İSKİ su kesintisi sorgulama" şeklinde yapılan aramada İSKİ'nin resmi internet sitesinde İstanbul'un; Avcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Ümraniye semtinde su kesintisi yaşanacağı görüldü.
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
Avcılar'ın Firuzköy Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 11:33'de başlayan su kesintisinin saat 16:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Esenyurt'un Örnek, Çınar, Pınar Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 12:35'te başlayan su kesintsinin saat 14:30 civarında bitmesi bekleniyor.
Gaziosmanpaşa'nın Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 11:33'te başlayan su kesintisinin saat 15:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Sarıyer'in Uskumru, Zekeriyaköy, Kısırkaya, Demirciköy, Gümüşdere Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:55'te başlayan su kesintisinin saat 22:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Ataşehir'in Yenisahra Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 09:48'de başlayan su kesintisinin saat 15:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Kartal'ın Yakacık Yeni Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 12:17'de başlayan su kesintisinin saat 15:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Maltepe'nin Yalı Mahallesi':nde arıza sebebiyle saat 11:19'da başlayan su kesintisinin saat 18:00 civarında bitmesi bekleniyor.
Ümraniye'nin İstiklal, Namık Kemal, Esenevler Mahallesi'nde arıza sebebiyle saat 10:35'te başlayan su kesintisinin saat 16:00 civarında bitmesi bekleniyor.