Yiyen hangi pastaneden aldın diyecek işte şerbeti tam etimek tatlısı

Hazırlanışı çok kolay, yemesi çok zevkli, tadı damaklarda kalan bu etimek tatlısının tarifini herkes merak ediyor. Etimekleri yiyebileceğiniz en güzel haliyle etimek tatlısı tarifini tarif defterlerinizde favorileriniz arasına eklemeyi ihmal etmeyin. Çok sevilen etimek tatlısı tarifini sizler için derledik...

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Çayın, kahvenin yanında ağzınızı tatlandıracak güzel ve hızlı yapılabilen bir tarif arıyorsanız etimek tatlısı tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Yaptığınız anda hemen biteceğinden hiç şüpheniz olmasın. Herkes bu tatlıyı sürekli yapmanızı isteyecek. Ağızda dağılan etimekleriyle, muhteşem dokusu ve kremasıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu etimek tatlısını yerken kendinizi bulutların üstünde hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olan o enfes etimek tarifi...

Etimek tatlısı için malzemeler:

- 12 adet tuzsuz etimek

Şerbeti için:

- 1,5 su bardağı şeker

- 2 su bardağı su

Muhallebisi için:

- 1 litre süt

- 6 yemek kaşığı şeker

- 1 paket vanilya

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

- 1 paket krem şanti

- 1 su bardağı süt (200ml)

- Ceviz ya da Antep fıstığı

Etimek tatlısı yapılışı:

- Öncelikle 2 su bardağı sıcak su ile 1,5 su bardağı şekeri minik bir tencereye alarak kaynatın.

- Kaynamaya başladıktan 5-6 dakika sonra altını kapatarak, şerbeti 10 dakika kadar bekletin.

- Eğer şerbeti karamelize edilmiş istiyorsanız önce şekeri tencerede kavurun ve üzerine su ekleyerek şerbeti hazırlayabilirsiniz.

- Bu arada da genişçe bir borcama 12 tane etimeği güzelce sıralayın.

- Kepçe yardımı ile şerbeti etimeklerin her yerine gelecek şekilde dağıtın.

- Etimekler ıslanırken hemen muhallebiyi hazırlamaya başlayın.

- 1 litre sütün içine vanilya ve tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini ekleyin ve iyice çırptıktan sonra kaynayana kadar karıştırarak muhallebiyi hazırlayın.

- Kaynamaya başladıktan sonra vanilya ve tereyağı ilave ederek 2-3 dakika kadar daha karıştırın ve ocağı kapatın.

- Muhallebi 5 dakika kadar dinlendikten sonra etimeklerin üzerine dökerek yüzeyini düzeltin.

- Krem şantiyi tatlının üzerine dökmeden önce iyice soğuması için tatlıyı beklemeye alın. Eğer muhallebinin soğumasını beklemezseniz krem şanti eriyerek kötü bir görüntü oluşturur bu nedenle soğuduğundan emin olmadan krem şantiyi eklemeyin.

- Soğuyan tatlının üzerine 1 su bardağı süt ile hazırladığınız krem şantiyi ilave ederek sürün.

- Üzerini streç film ile kapatarak buz dolabına kaldırın.

- Tatlınız dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...