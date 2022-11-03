Bu davranışlar ilişkilerin sessiz katili! Aranızdaki aşkın bitmemesi için hemen vazgeçin

Günümüzde evlilikler ve ilişkiler oldukça kısa sürede son buluyor. Bunun sebebi ise çiftlerin birbirlerine olan saygıyı zamanla bitirmesi. İşte ilişkinizin daha uzun sürmesi için hemen vazgeçmeniz gereken davranışlar.

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Evlilik ve aile terapisti olan Elinor Bawnik, bir ilişkinin uzun sürmesi için önemli tavsiyelerde bulundu. Bawnik, ilişkilere zarar veren davranışları da tek tek sıraladı.

Elinor Bawnik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Haksızlığa uğradığınızda kırgınlık veya öfke hissedersiniz. Öfke duygusunun geçmesi kırgınlığa göre daha hızlıdır. Kırgınlık hisseden taraf ilişkide bazı davranışlarında bu duygusunu belli eder. Bu durum ilişkinin zamanla zayıflamasına neden olur."

İlişkisel ilişkiler üzerine on yıldan fazla bir deneyime sahip olan Evlilik ve Aile terapisti Michaela Decker, "Kırgınlık, genellikle küçük işaretlerle başlar ve bu durum karşı taraf tarafından hissedilmeyebilir." şeklinde konuştu.

İlişkinizde sorun olduğunu gösteren işaretler;

Sık iletişim kurmamak

Kızgınlık büyüdükçe, iletişim kurma isteği küçülür. Decker, "Duygusal acı hissettiğimizde, kendimizi duygusal olarak daha az erişebilir hale getiriyoruz." diyor.

Genelleştirilmiş ifadeler kullanma

"Her zaman" ve "asla" gibi genel ifadeler nadiren doğruluğu ifade eder. Hayal kırgınlıklarını anlatırken kullandığımız bu ifadeler, hatanın düzeltilebilmesi için neler yapmak gerektiğinden çok neyin yanlış olduğuna dair takıntıları gösterir. Decker, "Birine kırıldığımızda, zihnimiz aşırı tetikte olur ve sebep küskünlük hissettiğimize dair temalar arar.

Pasif agresif olmak

Decker, "Kırgınlıkların başında çoğunlukla duygularımızı dışa vurma eğiliminde oluruz. Bizi rahatsız etmeyecek kadar küçük şeyler tarafından tetikleniriz ve tepkilerimiz normalden daha yoğundur. Örtülü mesajlar veririz ve açık olmak yerine iğneleyici cümleler kurarız. Aklımızdaki küçük sorunlar büyük sorunlara dönüşür. Alaycı bir mimik, duygusallaşma ve hızlı iç çekme sohbetten daha basit gelir. Decker'a göre, pasif agresiflik kontrol edilmezse gelecekte büyük sorunlara sebep olabilir.

Partnerinizi başkalarıyla kıyaslama

Partnerimiz tarafından haksızlığa uğradığımızda, tüm diğer 'mutlu' çiftler gibi bizi mutlu etmekten alıkoyan şeyin ne olduğunu merak etmeye başlarız. Decker, "Bir eşe veya partnere içerlediğimiz zaman, özlemle, ihtiyaçlarımızın Romantik veya platonik başka ilişkilerde karşılandığını hissettiğimiz zamanları düşünebiliriz" şeklinde konuştu.

Sürekli şikayet etmek

Öfke ve hayal kırıklığı bizimle kalma eğiliminde olduğundan, başkalarının görüşleriyle doğrulama aramak yaygın bir şeydir. Fakat Bawnik'e göre, her zaman istediğimiz empatiyi elde edemeyebiliriz ve bu da daha fazla kırgınlığa yol açabilir. Başarısız bir etkileşimden sonra, sınırlarımıza saygısızlık edildiğini veya yanlış iletişim kurulduğunu hissettiğimizde kızgın hissederiz. Bu sebeple başkalarına şikayet etme ihtiyacı hissederiz.

Geri dönüşü olmayan sözler sarf etmek

Decker, "Kızgınlık çoğu zaman sanki duyulmuyormuşuz gibi hissettirir. O anın sıcağında partnerimize daha incitici şeyler söyleriz ve sonra daha fazla pişmanlık ve utançla dolarız." diyor.

Küskünlük ilişkinizi esir aldığında ne yapılmalı?