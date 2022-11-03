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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Özer duyurdu artık ara tatillerde de olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Özer duyurdu artık ara tatillerde de olacak

Bakan Özer'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan, ara tatillerde de kurslarla öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarının telafi etmek için yaz okulu uygulamalarının farklı ülkelerde yaygın şekilde uygulandığını, bu kapsamda 4 farklı yaz okulu açarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağladıklarını belirtti.

Ara tatillerde de...

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tüm ilçelerde en az bir tane olacak

Elektronik sınav uygulamalarının daha geniş bir ağda daha fazla kişiye ulaştırabilmek için harekete geçtiklerini belirten Özer, "Bu kapsamda 363 olan elektronik sınav merkezi sayısını 2022 yılı sonuna kadar 650'ye çıkararak aynı anda 13 bin kişinin sınavlardan yararlanmasını sağlayacağız. 2023 yılında ise tüm ilçelerde en az bir elektronik sınav merkezi olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

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