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Süleyman Soylu canlı yayında gösterdi! 'Bu dosya açılacak' dedi 'FETÖROMAN'da ne var?

Süleyman Soylu canlı yayında gösterdi! 'Bu dosya açılacak' dedi 'FETÖROMAN'da ne var?

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve kimyasal silah iddialarının iftira ve hezeyan olduğunu belirten Soylu, elindeki kırmızı kaplı dosyayı göstererek, "Bu dosya açılacak. Kılıçdaroğlu'nun 32 basamaklı FETÖ ilişkisini ortaya koyan bir dosya" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadeleye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken, elindeki kırmızı dosyaya dikkat çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu parasıyla cai açığı kapatıyorlar" iddiasının hezeyandan ibaret olduğunu söyledi. Ardından da elindeki kırmızı kaplı dosyayı göstererek, "Kılıçdaroğlunun FETÖ ile ilişkisini gösteren bu dosya açılacak" dedi.

Bay Kemal hezeyanlar içinde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim." dedi.

Kimyasal silah iddiası bir iftira

Kimyasal silah iddialarına değinen Soylu, "Bu yıl 17 Nisan 2022'de Zap'a operasyon düzenlendi, terör örgütü de kendini gizleyebilmek için bir iftirada bulunmuştur." dedi.

CHP-FETÖ ilişkisinin dosyası var

FETÖ'yle mücadeleye ilişkin elindeki kırmızı dosyayı gösteren Bakan Soylu, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elindeki belgelerle yanıt veren Soylu, "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." dedi.

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