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Şamil Tayyar'dan enflasyon çıkışı! Hala AK Parti'nin en büyük rakibi...

Şamil Tayyar'dan enflasyon çıkışı! Hala AK Parti'nin en büyük rakibi...

AK Parti MKYK üesi Şamil Tayyar, TÜİK'in açıkladığı yüzde 85.51'lik enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Tayyar, "Hâlâ yüksek enflasyon, seçimde en güçlü rakibimiz" dedi.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, yüksek enflasyonun "ciddi bir tehdit olduğunu" söyledi. TÜİK'in açıklamasına göre enflasyon yıllık olarak yüzde 85,5'e yükselerek 24 yılın zirvesine ulaştı. Enflasyonun açıklanmasının ardından Twitter'dan konuyla ilgili yorum yapan AK Partili Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Yaz dönemi bile zayıflatamadı!

"Tarihi/vizyoner projelerle Türkiye Yüzyılı’na yol alırken yüksek enflasyon en ciddi tehdit olarak karşımızda duruyor. Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatmadı, kışa güçlenerek girdi. Halâ yüksek enflasyon, seçimde en güçlü rakibimiz..."

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