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Beşiktaş Weghorst için harekete geçti! Gözler devre arasına çevrildi

Beşiktaş Weghorst için harekete geçti! Gözler devre arasına çevrildi

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak katılan ve 12 maçta 10 gole katkı yapan Wout Weghorst'un geleceğiyle ilgili karar verildi. Sergilediği futbol ile taraftarların gönlünde kısa sürede taht kurmayı başaran yıldız futbolcu için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim kulübü Burnley ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte Weghorst transferinde son gelişmeler...

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Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekibi Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkileyici performansla takdir kazanmıştı. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; 12 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına şu ana kadar 10 kez skora katkı yapan Hollandalı golcü için beklenen karar verildi.

Yönetim, satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak

Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı’nda da olması beklenen ve Teknik Direktör Louis Van Gaal'in açıkladığı geniş listede kendine yer bulan Weghorst’un sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Şu anda İngiltere Championship'te mücadele eden ve en yakın rakibi Blackburn Rovers'in 5 puan önünde 38 puanla lider olan Burnley’in, Premier Lig’e çıkması ya da aynı yerde kalması, opsiyon konusunda bir değişkenlik göstermeyecek. Yönetimin, bu rakamı düşürmek için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. 

Sezon sonu beklenmeyecek

Siyah-beyazlı idarecilerin, formundan oldukça memnun oldukları tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldığı ifade edildi. Beşiktaş Kulübü yetkililerinin, 30 yaşındaki golcünün kulübü Burnley’le devre arasında bir araya geleceği ve bu görüşmede Weghorst’un bonservisini almak için Ada kulübüyle pazarlık yapacağı kaydedildi. 

Son oynanan Ümraniyespor maçında 2 golle dikkat çeken Weghorst’un da Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi sonrasında kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmeye olumlu baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ın tek korkusu var

Beşiktaş'ın tek korkusu ise Weghorst'un Dünya Kupası'nda iyi oynaması. Weghorst'un Hollanda ile Dünya Kupası'nda sahne alması ve performansının iyi olması halinde piyasası artabilir ve Beşiktaş indirim sağlayamayabilir.

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