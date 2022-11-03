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Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı

OSMANİYE'de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastanelik oldu. Aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinde tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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