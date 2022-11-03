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Konya’da ekmeğe zam geldi! Zam fırtınasının öncüsü mü?

Konya’da ekmeğe zam geldi! Zam fırtınasının öncüsü mü?

KONYA'da ekmeğe zam geldi. 3,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseldi. Zamma gerekçe olarak ise artan maliyetler gösterildi.

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Döviz kurları ve enflasyondaki artışa paralel artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapan şehirlerin arasına Konya da katıldı. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam yapıldı. Zammın ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 3.5 liradan 4 liraya yükseldi.

Ekmek zammı 5 Kasım Cumartesi gününden itibaren başlayacak. Konya'da en son geçtiğimiz Haziran ayında ekmeğe yüzde 40 zam yapılmış ve 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükselmişti.

Konya’da 2022 yılı içerisinde ekmeğe yüzde 100 zam yapıldığını söyleyen İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söyledi;

"Şehrimizde ekmek fiyatları 3,5 liradan 4 liraya yükseldi. Son 1 yılda sadece ekmeğe yapılan zam yüzde 100'ü buldu. Artan maliyetler fırıncı esnafımızı da zor durumda bırakıyor. Bu sebeple maliyetlerin derhal düşürülmesi gerekiyor. Her gün üst üste gelen zamlar vatandaşlarımızı da canından bezdirdi.

Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra vatandaşlarımız çoğunlukla ekmek tüketimini artırmak durumunda kaldı. 4 kişilik bir ailenin günde 8 ekmek yediğini düşünürsek sadece ayda yaklaşık bin lira ekmeğe verecek. Saray iktidarı ülkemizi sefalete sürükledi. Yazık oluyor milletimize."

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