BIST 4.072
DOLAR 18,61
EURO 18,33
ALTIN 980,53
HABER /  GÜNCEL

Feci kaza! Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu

Feci kaza! Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu

AFYONKARAHİSAR’da yol yapım çalışmasından dolayı yolu karıştıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Kağıt gibi ezilen otomobilde 3’ü aynı aileden 4 kişinin cesedi güçlükle çıkarıldı.

Abone ol

Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.’nin cansız bedenlerine ulaştı. Aracın tavanı kesilerek çıkarılan cenazeler ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölen şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren aile üyelerini jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde 21 kişi öldü
Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde 21 kişi öldü
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
58 Yaşında Bitcoin İle Kazandı
İran, Suudi Arabistan’a saldıracakları yönündeki iddiaları yalanladı
İran, Suudi Arabistan’a saldıracakları yönündeki iddiaları yalanladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Sedef Kabaş'tan İslam'a saldırı: Hurafe dedi!
Sedef Kabaş'tan İslam'a saldırı: Hurafe dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i dün aradım, bugün tahıl koridorunu açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i dün aradım, bugün tahıl koridorunu açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile görüştü
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde korkutan deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde korkutan deprem
FED faiz kararını açıkladı! Faiz yüzde 4'e yükseltildi
FED faiz kararını açıkladı! Faiz yüzde 4'e yükseltildi
Galatasaray Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı bitiriyor
Galatasaray Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı bitiriyor
Sözcü ve Korkusuz gazeteleri çok sayıda kişiyi işten çıkardı
Sözcü ve Korkusuz gazeteleri çok sayıda kişiyi işten çıkardı
Jorge Jesus: Daha başlangıç aşamasındayız
Jorge Jesus: Daha başlangıç aşamasındayız