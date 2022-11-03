BIST 4.072
DOLAR 18,62
EURO 18,31
ALTIN 978,05
HABER /  DÜNYA

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde 21 kişi öldü

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde 21 kişi öldü

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde şu ana kadar 13’ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Yunanistan’ın Eğriboz Adası açıklarında dün kötü hava koşulları nedeni ile alabora olan teknedeki göçmenler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında şu ana kadar 13’ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İçerisinde 68 göçmenin bulunduğu tekne faciasından 12 kişi sağ kurtulurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının kıyı şeridinde yoğunlaştırıldığı açıklandı.

İzmir’den hareket ettiği düşünülen teknenin içinde Afganistan, İran ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu aktarıldı. Kurtarılan 12 kişinin verdiği ifadeye göre, göçmenlerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Geminin, dalgaların yükselmesinin ardından kısa sürede alabora olduğunu ve battığını ifade eden göçmenler, gemide çok sayıda çocuk ve kadının olduğunu aktardı.

Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen göçmen akınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde adalar ve Türkiye üzerinden ülkeye gelen göçmen sayısında bir artış olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran, Suudi Arabistan’a saldıracakları yönündeki iddiaları yalanladı
İran, Suudi Arabistan’a saldıracakları yönündeki iddiaları yalanladı
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Sedef Kabaş'tan İslam'a saldırı: Hurafe dedi!
Sedef Kabaş'tan İslam'a saldırı: Hurafe dedi!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i dün aradım, bugün tahıl koridorunu açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i dün aradım, bugün tahıl koridorunu açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile görüştü
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde korkutan deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde korkutan deprem
FED faiz kararını açıkladı! Faiz yüzde 4'e yükseltildi
FED faiz kararını açıkladı! Faiz yüzde 4'e yükseltildi
Galatasaray Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı bitiriyor
Galatasaray Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı bitiriyor
Sözcü ve Korkusuz gazeteleri çok sayıda kişiyi işten çıkardı
Sözcü ve Korkusuz gazeteleri çok sayıda kişiyi işten çıkardı
Jorge Jesus: Daha başlangıç aşamasındayız
Jorge Jesus: Daha başlangıç aşamasındayız
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu
Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu