Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i dün aradım, bugün tahıl koridorunu açtılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de gündemi değerlendiriyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Her şeyden önce orası fabrika. Birileri diyordu da fabrika nerede diye. Togg burada üretilecek. Togg'daki tüm işçilerle, mühendislerle resim çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bizlerle bunu nasip etti. Tabi fiyat falan şimdiden başladılar sormaya. Biz de diyoruz ki Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınfındaki araçlarla mücadele edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyatını tespit edeceğiz. Şimdi bunu söylemek çok yanlış olur."

"İşte fabrika işte otomobil"

"Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ancak onda utanma yok. Ortağı da öyle. Fabrika nerede? diyor. İşte fabrika. Otomobil nerede? diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de ortağın bir elemanı oradaydı. Muhalif medyadan da orada olup takip edenler vardı."

"Aliyev'den TOGG teklifi geldi"

"İlham Aliyev'den teklif geldi. 1 araba o istedi. 1 tanesi ben makam aracı olarak kullanacağım 1 tanesi de daireye alacağım dedi. Rengi konuşmadık. Ancak bugünkü telefon görüşmesinde bu teklifini iletti. Araç olduğu yerde dönüyor. Ama döndüğünün farkında değisin. Bizim hanım o noktada şaşırdı. Orada aşırı süratli gitmedik ancak daha önce bir test yapmıştım o testte 160 km/h'a çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. Şu anda o iki beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Ellerine sağlık 1300 kişi. Yakında eleman sayısı artacak. 4.8 saniyeden 0'dan 100 km/h'ye ulaşabiliyor."

"Vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi"

"2022'nin temmuz ayı ile birlikte ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlara. Motor gücü 160 kw geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Biz vatandaşımıza seçenekler sunuyoruz. Reklere de bir tane eksik vardı o da yeşil rengiydi. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Çünkü Türkiye yeşiller ülkesi. Eşim refikam Emine Hanım'a sorduk o da kırmızı dedi."

"Eline diline dursun bu kadar fabrika açtık"

"Biz üretemezsiniz demedik satamazsınız dedik' demeye başladılar şimdi. Bunlara verecek cevabımız var da zamanımız yok. Eline diline dursun bu kadar fabrika açtık. Okullar, hastaneler inşa ettik. Kendisi SSK'da genel müdürken ölüleri rehine aldılar. Ölenler o feryat ederek kan revan içersinde kalan çocuğu hiç unutamıyorum. Sen busun. Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksin. Ben ekonomistim."

"Devlet olarak çok daha karlıyız"

"Bizim şu anda yapı işlet devret ile üretilen eserlerin toplam bedelini ortaya koysan bunlara faiz ödemeye kalksan altından kalkamazdın. Ama şimdi milli bütçeye en ufak yük olmuyor. Eser ortaya çıkıyor. Taahhüt edilenden eksik olursa aradaki farkı veriyorsa. Bunların faiz hesaplarını masaya yatırdığın zaman çok daha karlısın devlet olarak."

"Kılıçdaroğlu utanmadan şehir hastanelerimize laf ediyor"

"Böyle yalan, böyle körlük olamaz. Ya sen SSK'da genel müdürlük yaptın. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. SSK Okmeydanı Hastanesi'ne muayeneye gelirdik. Oralardaki kavgalar gürültüler... Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar hastanenin hali rezaletti. Bir arkadaşımızın eşi o hastanede doğum yaparken öldü. Ve vermediler, rehin aldılar. Bu Kılıçdaroğlu, utanmadan şehir hastanelerimize laf atıyor. Ya utan be utan. Gurur duy. Sadece şu 20 tane şehir hatanesi Türkiye'nin gurur abidesi. Pandemi bu işin en büyük sınavıydı. Biz bu yatırımları yapmamış olsaydık çok büyük hasarla çıkardık. Halen şu an bizim şehir ve devlet hastanelerde üretimlerimiz yatırımlarımız devam ediyor. Biz 4 ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, ulaşım, sağlık ve emniyet... Biz bunlarla yola çıktık. Türkiye aynı şekilde yola devam ediyor. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi."

"Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar"

"Putin ve Zelenski ile görüşmeyi arzu ettiğimiz anda 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğerini müzakere etme fırsatını buluyoruz. Şu ana kadar bize hep olumlu yaklaştılar. Bizlerden talepleri oldu. Biz de o taleplere olumlu yaklaştık. Rusya gibi devletin başına siz olumsuz durumlar sergilerseniz o da kendi tavrını kendini ezdirmeden koyacaktır. Size bir lider olarak saldırılsa bunu kabul etmezsiniz. Sayın Putin'in yaptığı bu. Aynı durumda kendisiyle bunları konuşurken bu yaklaşımlarımı da gördüğü için S-400 konusunda da yaklaşımımızı gördüğü için kendisi sağolsun dün aradım bugün de tahıl koridorunu açtılar."

"Herkes öyle lider olamıyor, diplomasisini başarmak çok önemli"

"Kişisel ilişkiler diplomaside en önemli netice getirici adımlardır. Bunlar olmazsa netice alamazsınız. Biz sayın Putin ile bunları konuştuk. Biz bunun adına lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Her şeyden önce diplomasisini başarmak çok çok önemli. Biz dün Olaf Scholz ve Putin ile görüştük."

"Sinop'ta 4 üniteli nükleer santral açacağız"

"Almanya yenilebilir enerjiye geçeceğiz demişti. Nükleer enerjilerimiz devrede tutma gayreti içersindeyiz dediler. Kömür santralini kapatıyoruz dediler. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Doğal gaz kriziyle birlikte Almanya yeniden termik santralle döndü. Biz ise hepsini yapıyoruz. Bizde hem termik santralimiz var hem 2023'ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. Sinop'ta yeni bir 4 üniteli nükleer santral açacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız. Akkuyu bize 4800 megawatt enerji sağlayacak."

"SSK'yı yönetemeyen cahil, Türkiye Cumhuriyetini nasıl yönetecek?"

"SSK'yı yönetemeyen bir cahil kalkıp koskaca Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yönetecek. Elinde büyükeşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar orada? Çok yalancı bunlar. Ben belediye başkanıyken Tuzla ileri biyolajik tesisi kurduk. Şimdi buranın açılışını yaptılar. Bunlar izan, insaf yok maalesef.

Gaz merkeziyle ilgili olarak sayın Putin ile yaptığımız görüşmeden Enerji Bakanlığımız kapsamlı bir çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak şu an itibarıyla Trakya bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Çalışmaları arkadaşımız başlattılar."

Ayrıntılar geliyor...