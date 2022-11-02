Restoranların gözdesi çupra tavada bir başka! Başka balığın yüzüne bakmayacaksınız

Omega 3 deposu olan balık, sağlık için oldukça faydalıdır. Uzmanların haftada en az 1 kez tüketin dediği balık için internet üzerinde yüzlerce tarif bulunuyor. En sevilen balık türleri arasında bulunan çuprayı da farklı yöntemler ile pişirebilirsiniz.Abone ol
Onlarca türü olan balık, oldukça faydalı ve bir o kadar da sevilen bir besin. Bu Omega-3 deposu olan besinin ise türlü türlü yemekleri bulunuyor. Genelde ızgara ve fırında pişirilen balık tavada yapıldığında ise ayrı bir lezzet kazanıyor. En çok tüketilen balıklar arasında çupra bulunuyor.
İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak fırında çupra tarifi...
Fırında çupra için malzemeler:
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1 adet çupra
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1 adet soğan
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2 diş sarımsak
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1/2 yemek tereyağı
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1 adet yeşil biber
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2 yemek kaşığı zeytinyağı
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Tuz, kekik
Fırında çupra yapılışı:
Küçük bir fırın kabı içine 1 adet soğanı söğüş şeklinde doğrayın. Üzerine 2 diş sarımsağı ince ince kıyarak serpiştirin. Soğanların üzerine çuprayı koyun. 1 adet yeşil biberi 4-5 parçaya kesip, balığın kenar kısımlarına ekleyin.
Fırın kabına yerleştirdiğiniz balığın üzerine tuz ve az miktar kekik serpin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Balığın üzerine yarım yemek kaşığı kadar minik parçalar halinde tereyağı yerleştirin.
Daha önceden ısıtılmış 190 derece fırına koyun. Balığın üzeri kızarana kadar ortalama 20 dakika pişirin.
Fırında çupra piştikten sonra fırından çıkartın. Sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.
Çupra balığı faydaları ne?
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Yüksek besin değeri ile vücuda zindelik verir.
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Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
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Demir, kalsiyum türü mineraller sayesinde kemik, diş ve eklemler için yararlıdır.
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Protein kaynağı olduğu için kas gelişimini destekler. Düşük karbonhidrat oranı sayesinde sindirim sistemi için yararlıdır.
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Kalp ritmini düzenler. Kolesterolü düşüktür.
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Kan yapıcı özelliği ile demir eksikliğine iyi gelir.
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Kaliteli yağ içeriği ile damarları tıkamaz.
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Diyabet hastalarının tüketebileceği bir besindir.
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A vitamini sayesinde göz ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur.
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Fosfor ile bedenin ihtiyacını karşılar.
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Tansiyonu düşüren, eklem iltihabını iyileştiren, depresyon, astım hastalıklarına iyi gelen omega 3 yönünden zengindir.
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Doymuş yağ asidi sayesinde zayıflamaya yardımcıdır.