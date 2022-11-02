Restoranların gözdesi çupra tavada bir başka! Başka balığın yüzüne bakmayacaksınız

Omega 3 deposu olan balık, sağlık için oldukça faydalıdır. Uzmanların haftada en az 1 kez tüketin dediği balık için internet üzerinde yüzlerce tarif bulunuyor. En sevilen balık türleri arasında bulunan çuprayı da farklı yöntemler ile pişirebilirsiniz.

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Onlarca türü olan balık, oldukça faydalı ve bir o kadar da sevilen bir besin. Bu Omega-3 deposu olan besinin ise türlü türlü yemekleri bulunuyor. Genelde ızgara ve fırında pişirilen balık tavada yapıldığında ise ayrı bir lezzet kazanıyor. En çok tüketilen balıklar arasında çupra bulunuyor.

İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak fırında çupra tarifi...

Fırında çupra için malzemeler: