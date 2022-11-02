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FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın davasında karar onandı

FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın davasında karar onandı

Eski başyaver Ali Yazıcı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli bildirmek nedeniyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasını Yargıtay onadı.

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15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişiminden sonra başlayan adli süreç devam ediyor.

Kanlı gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'nın karar duruşması görüldü.

Yargıtay eski yaverin cezasını onadı

Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesince onandı.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince hakkındaki kararın bozulması üzerine eski başyaver Yazıcı'nın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilmişti.

''Cumhurbaşkanı'na suikastten"

Davanın 18 Temmuz 2020 tarihinde karar duruşması görülmüştü. Duruşmada Ali Yazıcı ''Cumhurbaşkanı'na suikastten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ali Yazıcı'nın avukatı, bu karara itiraz etti.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını onadı.

Tüm incelemeler yapıldı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, bozma üzerine yapılan yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Belgeler kesinleştirildi

Kararda ayrıca aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ifade edildi.

İHA'nın haberine göre, Ali Yazıcı ile ilgili eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu da kararda belirtildi.

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