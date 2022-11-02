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Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli mi görevden aldırdı? Hadi Özışık anlatıyor...

Mahir Ünal, "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" sözleri sonrası görevden affını istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi sonrası yaşananları Hadi Özışık yorumluyor...

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet'e yönelik sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisine neden olmuştu.

Mahir Ünal her ne kadar söylediklerinden geri adım atsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hışmına uğramaktan kurtulamadı.

Mahir Ünal, çıkış yolu olarak istifa kararı almak zorunda kaldı. Ünal'ın affı veya istifası akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini akıllara getirdi.

Şimdi herkes birbirine aynı soruyu soruyor: Mahir Ünal istifa mı etti, yoksa Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine mi görevden alındı?

Hadi Özışık yaşananları anlatıyor...

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