Bu saatlerde spor yapmak kilo vermeye değil almaya sebep oluyor

Herkes sağlıklı bir şekilde kilo vermek için egzersiz ve spor yapmanın doğru bir yöntem olduğunu düşünüyor. Ancak yanlış saatlerde yapılan spor, kilo vermekten ziyade kilo almaya sebep olabiliyor.

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Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi kilo vermek için türlü yöntemler deniyor. Bunların en başında ise egzersiz ve sporlar geliyor. Hollanda'da yapılan bir araştırma neticesinde ise spor ve egzersizler için en uygun olan saat belirlendi.

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, öğle ve gece yarısı arasında egzersiz yapmanın, kilo alımına sebep olabilen insülin direncini dörtte bir oranında azalttığını tespit etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre uzmanlar, belirli zamanlarda egzersiz yapmanın kişilerin kilolarını kontrol etmelerine ve tip 2 diyabet olma şanslarını azaltmalarına destek olabileceğini bildiriyor.

İnsülin direncinde düşüş görüldü

Araştırma için yaşları 45 ila 65 arasında değişen yaklaşık 7.000 kişi incelenirken çoğunun beden kitle endeksleri 27 veya daha yüksekti, yani sağlıklı ve kilolu bir kontrol grubunun beraberinde aşırı kilolu veya obezlerdi.

Sonuçlar, orta ila şiddetli fiziksel aktiviteye zaman ayırmanın karaciğer yağ oranını ve bunun beraberinde insülin direncini azalttığını gösterdi.

Yüzde 18 ve yüzde 25

Öğleden sonra veya akşam egzersiz yapmak ise, gün boyunca eşit bir aktivite dağılımına kıyasla, sırasıyla % 18 ve % 25 oranında azalmış insülin direnci ile bağlantılı çıktı.

Diabetologia dergisinde yayınlanan çalışma için konuşan araştırmacılar, mühim bulgular elde ettiklerini belirlerken “İleri araştırmalar, fiziksel aktivite zamanlamasının tip 2 diyabet oluşumu için gerçekten önemli olup olmadığını değerlendirmelidir” açıklamasında bulundular.

Vücuttaki yağ yakan yiyecekler

Turpgillerden olan beyaz, kırmızı lahana, brüksel lahanası, Karnabahar ve brokolide bulunan sülforafan’ın yağ yakıcı enzimleri arttırdığı tahmin ediliyor ve son dönemlerde antikanser özelliği ile ilgili de birçok araştırma bulunuyor. Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk hissi sağlıyorlar.

Kırmızı biber

Kırmızı biberde yer alan Kapsaisin besinlerin enerjiye dönüşme yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdığı tahmin ediliyor.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Bir çoğumuzun tabağında çokta yer etmeyen ancak düşük kalorileri, bol lifli olmaları sebebiyle yeşil yapraklı sebzelerin öğünlerimiz de önemli bir yeri olmalı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına destek olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize destek olmuş oluyor. Bilinenin aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için muhakkak tüketilmesi gerektiğini savunabiliriz.

Meyveler yüksek lifli olmaları sebebiyle uzun süreli doygunluk sağlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak nar yüksek antioksidan kapasitesi ve iştah baskılama özelliği ile ilk sırada bulunuyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve iştahı baskılıyor. Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlar ile birlikte tüketmemelisiniz.

Süt ürünleri yağ yakıyor

Sanılanın aksine süt ürünleri yağ yakıyor denilemez. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik araştırmalar mevcut. Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor.