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AK Parti'den CHP'ye sürpriz ziyaret! Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş gidiyor

AK Parti'den CHP'ye sürpriz ziyaret! Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş gidiyor

AK Parti ile CHP arasında sıcak temas... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret edecek... Heyet daha sonra İYİ Parti ve HDP'ye geçecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü için yasa teklifinin ardından "Gelin bu işi anayasal güvence altına alalım" diyerek anayasa değişikliği önermişti. AK Parti bugün Meclis'e sunacağı anayasa değişikliği teklifi öncesi CHP'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. 

AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak. Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.

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