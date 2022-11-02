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İki çocuk annesi hobisi sayesinde dünyaya açıldı!

İki çocuk annesi hobisi sayesinde dünyaya açıldı!

2 yıl önce İzmir'den Zonguldak’a yerleşen 2 çocuk annesi Senem Vardar, hobi olarak başladığı el emeği ürünlerle dünyaya açıldı.

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Zonguldak’ta 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Senem Vardar hobi olarak dikiş nakış üzerine ürünler üretmeye başladı. Ardından yaptığı ürünlerin beğenilmesi üzerine yeteneğinin olduğunu keşfeden Vardar, kent merkezinde ismi kızının ismi olan işyeri açtı. İki yıldır kendi dükkanında kostüm, bebek tulumu, hastane çıkışı seti, takı yastığı ve söz mendilleri üretmeye başlayan Senem Vardar, yaptığı ürünlerinin beğenilmesiyle yurt içi ve yurt dışına açıldı.

Amerika, İsviçre ve Almanya gibi bir çok ülkeye üretim yapan Vardar, markasını daha da duyurarak dünya devleri arasında yerini almaya hedefliyor.

‘Hobi olarak bu işe başladım’
Senem Vardar hobi olarak bu işe başladığını söyleyerek, “5 yıldır Zonguldak’ta yaşıyorum. 2 yıldır Emral Çarşısında dükkanım var. Bebe çocuk giyim üzerine üretim yapıyorum. Kostümler dikiyorum. Çocuk abiyeleri dikiyorum. Anne koz kostümleri yapıyorum. İlk önce hobi olarak başladı. Evde tulum süslemeleri yapıyordum. Daha sonra dikişe yeteneğim olduğunu keşfettim. Elbise dikmeye başladım. İlk önce kendi kızlarıma diktim. Daha sonra işi neden ticarete dökmeyeyim diyerek makineler aldım. İşi buralara getirdik” dedi.

‘Yurt içi ve yurt dışına ihracat yapıyorum’
Yurt içi ve yurt dışına ihracat yaptığını ifade eden Vardar “Şöyle diğer şehirlere de gönderiyorum. Yurt dışına da gönderiyorum. Dünyanın her yerine gönderim yapıyorum. Cadılar bayramına gönderiyorum. Maşa kostümümüz var. Şu sıralar Amerika’da baya talep görüyor. Tulum takımları gidiyor. Almanya’ya gidiyor. İsveç’e gönderiyorum. Toptan müşterilerimiz vardı pandemi öncesinde. Şuanda var bir iki tane” şeklinde konuştu.

‘Biz kadınlar istediği sürece yapmayacağı hiç bir şey yok’
Senem Vardar kadınların istediği sürece yapamadığını hiç bir şey olmadığını belirterek, “Tekim yalnız çalışıyorum. Zorlukları oluyor tabi ki. Yetişme konusunda zorluk yaşıyoruz. Ama zevkle yapıyorum. Keyifle yapıyorum. Terapi gibi geliyor. Hedeflerim var. Adımı duyurmak istiyorum. Nisam tasarım adı altında Türkiye’ye. Zaten patentli bir işyerimiz.

Bütün kadınlara örnek olmak istiyorum. Bence kadınlar korkmasınlar. Cesaret gerçekten iyi bir şey. İlk başta cesur olmak lazım. Bir şeylere bir yerden başlamak gerek. Biz kadınlar istediği sürece yapamayacağı bir şey yok" dedi.

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