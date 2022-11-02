TÜRSAB başkanlığına aday olan Bilal Korkmaz: Hedefim üyelerine daha çok kazandırmak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25. Dönem Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Bilal Korkmaz, "Hedefim daha güçlü daha etkin ve üyelerine daha çok kazandıran bir TURSAB. Bunun için aday oldum" dedi.

Abone ol

Kasım ayında yapılacak TÜRSAB 25. Dönem Genel Kurulu'nda uzun yıllardır turizm sektörünün içinde Bilal Korkmaz, adaylığını ilan etti.

Antalya ve Alanya TÜRSAB Başkanlığı görevlerinde de bulunan Korkmaz, TÜRSAB'ı yeniden ayağa kaldıracaklarının sözünü verdi.

"TÜRSAB iyi idare edilmiyor"

Daha güçlü, daha etkin ve üyelerine daha çok kazandıran bir TÜRSAB hedeflediğini belirten Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk iş bölgelerde acentaları toplayarak sorunları dinleyeceğim, neler yapmam lazım neler yapacağız bunları belirleyeceğim. Seçimden seçime değil sürekli irtibat halinde olacağım problemleri yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışma yapacağım."

Üyelere kredi sözü

Acentaların hakları için her türlü çabayı sergileyeceğini söyleyen Korkmaz, üyelere kredi müjdesi verdi:

"Seyahat acentalarını kurtaracak turizmi geliştirme Kooperatifi biz bölgemizde bunu kurduk bu kooperatifin şu an 100'ün üzerinde üyesi var bunu genele yayacağım. Bütün üyelerimizi bu kooperatife üye yaparak ve TÜRSAB'ın gelirlerinden bir kısmını bu kooperatife aktararak üyelerimize kredi vereceğim kar payı dağıtacağım. Ayrıca kooperatiften de kar payı dağıtacağım.

Şöyle genel bir kanaat var. Herkes 'TÜRSAB ne işe yarar' diyorlar. Kime merhaba desem aynı şeyi söylüyor, biz de TÜRSAB'ı bir işe yarar hale getirebiliriz diyoruz. Turizm barışına ve diyaloğa bir şeyler katalım diyoruz. Bu amaçla aday oluyoruz. Çünkü buna ülke olarak çok ihtiyacımız var. Benim üyelerimizden önemli bir ricam var genel kurula mutlaka gelsinler oylarını kullansınlar kime kullanırlarsa kullansınlar ama mutlaka gelsinler. Demokratik ve güzel bir seçim olsun. Bu çok önemli şimdiden kazanan için hayırlı olsun diyorum."