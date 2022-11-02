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Bu lezzeti yapmadan geçemeyeceksiniz balkan lezzeti Selanik böreği!

Bu lezzeti yapmadan geçemeyeceksiniz balkan lezzeti Selanik böreği!

Çayın yanında enfes lezzetiyle ıspanaklı, peynirli böreğe hayır demek çok zor. Bugün sizler için Balkan usulü Selanik böreği tarifini hazırladık. İçerisinde ıspanak, lor peyniri içeren bu doyurucu tarif damak çatlatıyor. Peki Selanik böreği nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli Selanik böreği tarifinin yapılışı...

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Ispanaklı börek Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Çayın yanında yemesi zevkli olan ıspanaklı böreği bu sefer Selanik usulü hazırlıyoruz. İçerisinde ıspanak, lor peyniri bulunan bu lezzete bayılacaksınız! Üstelik yapılışı da oldukça basit olduğu için çok fazla vaktinizi almayacak. Çocuklarınızın, sevdiklerinizin bayılarak tüketeceği Selanik böreğini yapmadan geçmeyin. Selanik böreği Atatürk'ün de sevdiği lezzetlerden olduğu rivayet ediliyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Peki nefis Selanik böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası neler? İşte leziz mi leziz Selanik böreği tarifi...

Selanik böreği malzemeleri

4 adet yufka
600 gram ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)(doğranmış)
1 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı(üzeri için)
2 adet orta boy soğan(yemeklik doğranmış)
200 gram kaşar loru
2 yemek kaşığı un
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz

Börek sosu için:

1,5 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı susam
1 tatlı kaşığı çörek otu

Selanik böreği yapılışı

Kuru soğanı az miktarda yağ eklediğiniz tavada soteleyin. Ispanaklara zeytinyağı, yumurta ve unu ilave edip harmanlayın. Rengi değişen soğanlara bu karışımı ilave edip hacmi küçülene kadar pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan ıspanaklı harca lor peynirini ekleyin ve karıştırın. Sos için sıvı yağ ve sirkeyi karıştırın. İlk yufkayı tepsiye serip fazlalıkları yanlardan sarkıtın ve üzerine sostan gezdirin. Üzerine 1 yufkayı parçalayıp serin ve tekrar sostan sürün. İkinci yufkanın üzerine ıspanaklı harcınızı ilave edin ve üzerine yine yufka ve sos şeklinde devam edin.

En son ise yanlardan sarkan yufka parçalarını kenarlarına sıkıştırın. Kalan sosun içerisine bir yumurta sarısı ilave edip çırpın ve yufkanın en üstüne sürün. Üzerine susam serpin ve önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

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