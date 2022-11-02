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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmediği, verilmeyeceği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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