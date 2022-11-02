Kasım ayı başlayınca cildim pul pul dökülüyor diyenler bu haber size

Ciltte pul pul dökülmenin nedenlerinin başında A vitamini eksikliği geliyor. Özellikle bu aylarda cildin pul pul dökülüyor neden diye merak edenler mutlaka bir kan testi yaptırarak vücutlarındaki vitamin miktarlarını ölçtürmeli. İşte ciltte pul pul dökülmeye neden olan diğer nedenler ve tedavi yolları.

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Cildiniz aşırı kuruluk nedeniyle pul pul dökülüyorsa A vitamini eksikliği söz konusu olabilir. Çünkü A vitaminin yetersiz alınması ciltte kuruluğa neden olur. Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi takviyesi cildinizi nemlendirecektir. Sigara kullanımının da uzak durmalısınız. Kışın günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Demir eksikliği ve kansızlık cildinizin soluk görünmesinin nedenlerinden bazılarıdır. Bu nedenle bu rahatsızlıklara karşı tedbirinizi almanızda fayda var. Dengeli bir şekilde beta karoten içeren portakal, karpuz, domates gibi yiyecekleri tüketmeniz cildinizin daha sağlıklı, canlı ve renkli görünmesine yardımcı olur.

Yara ve uçukların nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Dudaklarda yara veya uçuk varsa muhtemelen ya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ya da B vitamini eksikliğinin söz konusu olabilir. Sağlıksız beslenme, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği bağışıklığın azalmasına sebebiyet verebilir. Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluşabilir. Sonuçta stres, üzüntü, endişe, korku immun sistemini bozup, olumsuzlukları cildimize yansıtıyor. Bu nedenle stresten uzak olmanızda fayda var.

Tırnak kırılmaları

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tırnak kırılmalarının söz konusu olacağı gibi minerallerin azlığı durumunda da tırnaklarda soyulma, kırılma gibi problemlerin gözlemlenebilir. Vücut sağlıklı tırnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, süt ürünlerinde, kuruyemişlerde bulunur. Güzel, göz alıcı tırnaklar için güneş ışığı ve zeytinyağı tüketimi de önemlidir.

Yüzünüzdeki aknelere evde yapacağını doğal maskeler

Ev yapımı bölgesel çareler: Birkaç dermatolog, bu akne karşıtı halk tedavilerini önerebilir. İşte sizin de evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:

- Yüzünüzdeki sorunlu bölgelere ve mevcut sivilcelerin üzerine çok az diş macunu sürün ve gece boyunca yüzünüzde bırakın. Bazılarında işe yarayabilir.

- Çiğ yumurtanın beyazı yüzünüzü kurutabilir ya da kurutmayabilir, ancak aknenin patlamasını önleyebilir.

- Yüze yapılacak sarımsak macunu uygulaması da sivilceleri önleyecektir.

- Yüze uygulanan ve gece boyunca kalan bal, bakterilerle savaşabilir, akne patlamalarını önleyebilir ya da azaltabilir.

- Glycolic asit içeren limon, dermatologlar tarafından ölü hücrelerin pul pul dökülmesi için kullanılıyor. Seyreltilmiş limon suyunu yüzünüze sürün ve 15 dakika sonra yıkayın. Ya da yüzünüzü limon dilimiyle ovalayın. Sonuçları değişik olabilir.

5. Hücre tuzu tedavisi: Doku tuzları olarak bilinen 12 mineral bileşenini kapsayan tedavinin doktorları, aknenin vücuttaki kalsiyum sülfat eksikliği nedeniyle oluştuğuna inanıyor. Hücre tuzu tedavisinde kullanılan kalsiyum sülfat miktarı neredeyse yok olana kadar azaltıldığı için size zarar vermiyor.