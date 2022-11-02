Bebekleri yüksekten aşağı atıyorlar! Sebebi ise bir hayli ilginç...

Ülkemizde geçmişten günümüze süregelen birçok ilginç gelenek bulunuyor. Ancak bu durum, diğer dünya ülkelerinin geleneklerine bakıldığında aslında bizdekilerin ne kadar normal olduğunu ortaya çıkarıyor.

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Dünya üzerinde türlü türlü farklı gelenekler bulunuyor. Özellikle Asya bölgesinde göze çarpan bu gelenekler duyanları bir hayli şaşırtıyor. İşte duyunca şoke olacağınız dünyadaki en ilginç gelenekler...

Polterabend, Almanya

Genellikle Türkçeye “bekarlığa veda” gibi çevrilse de, bu ilginç geleneğin bildiğimiz bekarlığa veda partilerinden hayli farklı olduğu bilinen bir gerçek. Geleneğe göre evlenmeye karar veren çiftin yakınları düğünden önce toplanıp yemek yedikten sonra tüm tabakları kırıyor ve çiftten bunları toplamasını bekliyorlar. Bu tuhaf geleneğin amacı, müstakbel evlilere el ele vererek tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini anlatmak.

Seppuku, Japonya

Harakiri olarak da bilinen bu korkunç gelenek, kaybetmeyi kabul etmeyen Japonların yenilgiyi yaşamaktansa ölümü tercih etmeleri anlamına geliyor. Kişinin yenilmemek uğruna onurunu korumak için kendisini öldürmesidir ve ülkede bugün de yaygındır.

Ağlayan gelinler, Çin

Çin’de gelinlerin düğünden önceki bir ay boyunca ağlaması yaygın bir gelenek ve aynı zamanda düğün hazırlıklarının da bir parçası. Bunun gelinin kendi ailesinin evine bağlılık ifade ettiği tahmin ediliyor.

Tarçın dökme, Danimarka

Danimarka’da 25’inci yaşına bekar giren gençlerin üzerine tarçın dökülür. Şayet erkek ya da kadın genç birey 30’uncu yaş gününü kutluyor ve hala bekarsa, bu sefer de tarçın yerine biber dökülür.

Pastaya kafa itme, Meksika

Meksika’da doğum günü olan kişi pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra ilk lokmayı almak için doğum günğ sahibi eğildiğinde, kafası etraftakilerden biri tarafından hızlıca pastaya itilir. Eğlenme amaçlı olan bu hareket, bir gelenek olduğu için herkes kaderine razı olmak durumundadır.

Bebek atma, Hindistan

Yeni doğan bebeklerin yüksek bir tapınağın tepesinden aşağıda insanlar tarafından gerilmiş halde bulunan büyük bir kumaşın üstüne bırakma, Hindistan’da tam 500 yıldır devam eden bir gelenek olarak sürdürürlüyo. Her yıl Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştir. Olen bu ritüelin bebeklere sağlık, refah ve şans getirdiğine inanılıyor.

Diş doldurma, Endonezya

Bali’de evlenmek isteyen kişiler tarafından uygulanan bir diş doldurma geleneği bulunuyor. Hem kadınlar hem de erkekler düğünden önce iki adet diş dolgusu yaptırarak öfke, açgözlülük, kıskançlık, haset gibi kötü hisleri kendilerinden uzak tuttuklarına inançları vardır.

Bira havuzları, Çekya

Çekler, genel olarak biranın vücuda iyi geldiğini ve ruhsal anlamda da sağlıklı olduğu düşünşi. Bu yüzden ülkede ‘bira havuzları’ var ve bu havuzlarda duş almak ya da eğlenmek, Çekyalılar arasında bir gelenek halini almış durumda.

Kırmızı mürekkep çekincesi, Güney Kore

Ülkenin tarihi ve geleneklerinde kırmızı mürekkep her daim ölülerin ismini yazmak için kullanılmış. Bu yüzden günümüzde de birinin ismini kırmızıyla yazmak bir tabu durumunda.

La Tomatina, İspanya

Dünyadaki en büyük domates savaşı olan La Tomatina, Valensiyalılar arasında yaygın olan ilginç bir gelenek olarak bölgede sürüyor.