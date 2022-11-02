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Ece Vahapoğlu ölüm haberini bizzat verdi! Ece Vahapoğlu aslen nereli eşi kimdir?

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İnternet Haber özel içerik
Ece Vahapoğlu ölüm haberini bizzat verdi! Ece Vahapoğlu aslen nereli eşi kimdir?

NTV'nin eski ekran yüzlerinden sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu hayatının en acı haberini bizzat kendisi duyurdu. Ece Vahapoğlu annesinin bugün yaşama veda ettiğini söyledi. Annesi Yasemin Vahapoğlu aslen Saraybosnalı'ydı. Ece Vahapoğlu 5 Kasım günü annesini toprağa vereceğini duyurdu.

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Medyanın tanınmış isimlerinden Ece Vahapoğlu annesinin ölümüyle yıkıldı. Sunucu ve yazar olan Ece Vahapoğlu twitter hesabından ölüm haberini bizzat duyurdu. "Güzel annemi kaybettik" diyen Ece Vahapoğlu cenazenin cumartesi günü kalkacağını açıkladı. 

Trajik tesadüf

Ece Vahapoğlu annesinin ölüm haberini 'onun doğduğu' evi ziyaret etmeye giderken aldı. Aşağıdaki fotoğrafı paylaşan Ece Vahapoğlu şunları yazdı:

-Annemin doğduğu eve giderken vefat haberini aldım; bugün 1 Kasım’da Türkiye’de bu dünyadan göç ederken ben onun 1953 yılında Sarajevo’da doğduğu evin sokağındaydım🙏🏼 Hayat, kader, tezahür…

ece vahapoglu annesi

Annemin öldüğü gün....

-Yıllardır gidemediğim Bosna Hersek’te annemin ebediyete göçtüğü gün bulunmak… Biricik güzel annemin ruhunu onurlandırdığımı hissediyorum. Doğduğu, çocukluğunu geçirdiği ve 6 yaşında ailesiyle buradan ayrılarak Türkiye’ye göç ettiği yerde olmak beni öyle derin düşüncelere soktu ki🙏🏼 Öyle güzel, öyle huzur doluydu ki sokak… Bir yanda gözyaşlarım durmuyor; diğer yanda annemin huzura erdiğini hissediyorum🙏🏼❤️

Aslen Saraybosna göçmeni olan Ece Vahapoğlu'nun annesi Yasemin Vahapoğlu, Bodrum'da toprağa verilecek. Ece Vahapoğlu cenazeye ilişkin şu bilgileri verdi:

-Annem Yasemin Vahapoğlu’nun cenazesi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Bodrum Gölköy Merkez Camii’nde öğle namazını takiben Gölköy Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Ece Vahapoğlu kimdir aslen nereli?

8 Mart 1978 İstanbul doğumlu olan Ece Vahapoğlu anne tarafından Saraybosnalı, baba tarafından Adanalı. Ece Vahapoğlu'nun anneannesi Saraybosnalı, dedesi ise Üsküplü. Bugün yaşama veda eden annesi Yasemin Vahapoğlu, Saraybosna doğumluydu. Ece Vahapoğlu'nun annesi Türkiye'ye 6 yaşındayken gelmiş. 

Ece Vahapoğlu Şişli 19 Mayıs İlkokulu ve Şişli Terakki Lisesi mezunu. İtalya'da işletme okuyan Ece Vahapoğlu, The American University of Rome'u bitirdi. Ece Vahapoğlu, ATV, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu. 

Ece Vahapoğlu eşi kimdir?

2018 yılında Cihan Alpay ile evlenen Ece Vahapoğlu'nun bu evlilikten bir çocuğu var. 

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