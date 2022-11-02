Evde kolay sahlep nasıl yapılır içinizi ısıtacak eşsiz tat!

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak içeceklerden biri de sahlep. Sahlebi evde yapmak ise sanıldığından çok daha kolay. Pratik, ekonomik ve de evde yapıldığı için daha sağlıklı olan sahlebin bu tarifine bayılacaksınız! Peki evde kolay sahlep nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte evde kolay sahlep tarifi...

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Kış aylarında içimizi ısıtmak için sıcacık içeceklerden vazgeçemiyoruz. Bu lezzetli içeceklerden biri de kuşkusuz ki sahlep! İçine veya üzerine bir tutam tarçınla tatlandırıp sahlep içmek gibisi yoktur. Tam da salep içmenin zamanıyken evde sahlep yapmak istiyorsanız tarifimiz sizin için. Sahlep yapımı için evde salep tozunuz yok veya bulamıyorsanız, salep tadında iç ısıtan bir kolaylığımız var size: Yalancı salep. Peki sahlep nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte evde kolay sahlep yapılışı...

Evde kolay sahlep malzemeleri

500 ml. soğuk süt

1 su bardağı su

5 yemek kaşığı toz şeker

4 tatlı kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tarçın

Sahlep yapılışı

Yarım litre sütü bir tencerenin içerisine aktarın. Ardından 1 su bardağı su ilave ederek karıştırın. 5 yemek kaşığı şekeri ekleyin. 4 tatlı kaşığı nişasta ve 1 tatlı kaşığı tarçını da ekleyerek hafif koyu kıvamlı bir hal alana kadar tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynatın. Piştikten sonra bardağa dökünce de üzerine tarçın serperek servis edin.​

Sahlebin püf noktası

Salep yapımında kullanacağınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp, arttırabilirsiniz. Arzuya göre sütlü salep karışımına vanilya özütü katabilirsiniz. Toz tarçının yanı sıra bağışıklık sistemini arttırmada etkili olan toz zencefil de salebe çok yakışıyor.

Doğal sahlebin faydaları neler?

Glukomannan, süt ile birleştiğinde şişer. Bu da salebi tükettikten sonra tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur.

Salepte bulunan müsilaj su ile şişen bir çeşit polisakkarittir ve dışkı hacmini artırarak kabızlığı önler.

Glukomannan bağırsaklarda kolesterol ve safra asitlerini bağlayarak kan kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

Kan şekerinin daha yavaş yükselip düşmesini sağlayarak denge yaratır.

Salepte bulunan glukomanan (bir çeşit lif), kendisinin 80-100 katı su çekebilen yapıya sahiptir. Böylece midede hacim oluşturarak tokluk süresini uzatır.

Salep nedir?

Salep, Orchidaceae (orkideler) ailesinin birçok türünün toprakaltı yumrularından elde edilen içecek Ayrıca orkide türlerine Anadolu’da verilen genel ad Sahlepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir Kökünde 2 tane yumru vardır Gövdesi, dik ve silindirimsidir Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir.Kullanılan yeri köklerindeki yumrularıdır Yurdumuzda bir çok çeşidi vardır Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır İçerdiği en önemli madde glikomannandır Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma hammaddesi olarak kullanılır.