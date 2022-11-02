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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres’in tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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