BIST 4.055
DOLAR 18,59
EURO 18,37
ALTIN 985,69
HABER /  GÜNCEL

Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

Abone ol

Sinema ve tiyatro oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

"Allah onu sevdiklerin bağışlasın"

Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!
İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Bakan Dönmez açıkladı! İş birliği için teklifler yağıyor
Bakan Dönmez açıkladı! İş birliği için teklifler yağıyor
Bursa'da büyük yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü
Bursa'da büyük yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni üyesi belli oldu
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni üyesi belli oldu
Elon Musk, Twitter'daki mavi tik ücretini açıkladı
Elon Musk, Twitter'daki mavi tik ücretini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı
Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'ye gitti
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'ye gitti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: Böyle bir iftira atamazsın!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: Böyle bir iftira atamazsın!
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi