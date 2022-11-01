Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasına gösterdiği tepkiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile görüştü.

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Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü, TTB Başkanı Şebnem Koruru Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e oyuncu Burak Haktanır, sert tepki göstermişti.

Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor. Belki bu yaptığım kariyerime mal olacak ancak umurumda değil. Mehmetçik'e sahip çıkmak hepimizin görevi." diye bağırması takdir toplamıştı.

Hulusi Akar, Burak Haktanır'ı tebrik etti

Oyuncu Burak Haktanır, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmede Akar, Haktanır'ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

"Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize sahip çıkması Mehmetçiğimizin motivasyonunu artırıyor"

Savunma ve güvenlikle ilgili konularda bir ve beraber olunmasının önemine vurgu yapan Akar, "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor. Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira"

Akar, TSK'nın, asil milletin güvenliği ve savunması için gayret gösterdiğini aktardı, TSK aleyhindeki söylemi, "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi.

"Bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz"

Bakan Akar şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni bir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin operasyonlarında sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu vurguladı.

"Bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler"

Akar, "Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, milli, manevi, insani değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz. Böyle bir orduya böyle bir bühtan kabul edilemez. Yargı süreci devam ediyor, bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler." diye konuştu.

Burak Haktanır: Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur

Burak Haktanır da Milli Savunma Bakanı Akar tarafından kabul edilmesinden duyduğu heyecanı, onuru dile getirdi. Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Haktanır, "Tepkimi gösterdiğimde salondan bana çok cılız destek geldi. Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu. Yaptığım çıkışın önemini Bakanımızdan gelen davet ile anladım. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur." dedi.