KPSS soruları sızdırıldı mı? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

YÖK Başkanı Özvar, KPSS soruşturması ön inceleme raporuna ilişkin açıklama yaptı. Özvar, soruların sızdırıldığı iddiasıyla ilgili, "Ön incelemeyle bunu yapma yetkimiz yok, savcılık işin o tarafına bakacak" dedi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin oluşturdukları YÖK İnceleme Kurulu'nun görevinin sorularla ilgili benzerliğin ve varsa bu süreçte ihmali bulunanların tespiti olduğunu, soruların sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin sonucun ise ancak adli soruşturma ile elde edilebileceğini belirtti.

Özvar, İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında iki ayrı protokolün imza töreni sonrasında, basın mensuplarının YÖK'ün KPSS soruşturmasına ilişkin savcılığa ilettiği ön inceleme raporuna ilişkin sorularını yanıtladı.

YÖK İnceleme Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özvar, süreci, "ifade alma" biçiminde yürüttüklerini kaydetti.

Birinin bir soruyu sızdırdığı veya sızdırmadığına dair resmi soruşturma veya adli süreçlere ilişkin yetkilerinin bulunmadığına işaret eden Özvar, şunları söyledi:

"Teşkil ettiğimiz İnceleme Kurulu'nun görevi, bu sorularla alakalı aynılık, benzerlik var mı yok mu bunları tespit etmek ve bu süreçte ihmali bulunan idareci veya bir başka çalışan varsa onun hakkında tespitlerde bulunmak. Görüşmelerin tespit edilmesi, konuşmaların dinlenmesi gibi daha başka süreçleri gerektiren bilgilere veya istihbarata ulaşma yetkimiz yok."

Özvar, "Ön inceleme raporunda, 'soruların sızdırıldığına dair bir tespit yapılamamıştır' gibi bir ifade var mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Sızdırıldığını nasıl bilebilirsiniz? Şöyle düşünün, farazi olarak, bir kişi çalışıyor, o kişi başka birisine soruyu diyelim ki gönderiyor. Bunu nereden tespit edebilirsiniz? Ancak telefon, WhatsApp kayıtlarından tespit edebilirsiniz. Bunu yapabilmek ise ancak adli soruşturma ile elde edilebilecek bir şey. Bizim ön inceleme ile bunu yapma yetkimiz söz konusu değil. Bundan sonra artık savcılık işin o tarafına bakacak. Bir de Devlet Denetleme Kurulu'nun da çıkartabileceği bir şey bu.

O açıdan bizim yaptığımız, öncelikle bir; sorularla alakalı, iki; idari süreçlerle ilgili sıkıntılar var mı yok mu asıl olarak bunları görmek. Zaten YÖK Başkanı olarak, hiç bir şekilde soruşturma heyetine etkide bulunamazsınız. Onlar kendi hür görüşleri ile orda bütün incelemeleri tamamlayıp rapor haline getirip ön inceleme ile ilgili bu durumu tespit etmiş oluyorlar. Ön inceleme raporunda, savcılığa intikal eden bir husus tespit ediliyor olması önemli. Burası aslında önemli noktalardan bir tanesi."

Savcılığın başkaları hakkında soruşturma izin istemesi, Danıştaya başvurması gibi durumların tamamen sağlıklı yürüyen hukuki bir süreç olduğuna işaret eden Özvar, "Biz de bunları takip ediyoruz. Bizim üzerimize bu konuda herhangi bir şey düşecek olursa o konuda da biz üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz." diye konuştu.

"YÖK'ÜN 'SIZMA YOK' BEYANATI OLMADI"

Erol Özvar, bazı gazetelerde bu ön inceleme raporuna ilişkin, "YÖK sızma yoktur dedi" şeklinde ifadelerin yer aldığını belirterek, "YÖK'ün böyle bir beyanatı yok." dedi.