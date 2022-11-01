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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini belirtti.

Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

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