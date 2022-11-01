Atalarımız vitamini kabuğunda sözünü boşuna söylememiş! Armudun kabuğundaki mucize

Hem lezzetiyle hem de faydaları sebebiyle birçok kişi tarafından sevilen armudun aslında bilinmeyen de birçok faydası bulunuyor. Fakat bu faydaları armudun kendisi değil kabuğu sağlıyor.

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Hem yaz hem de sonbahar meyvesi olan armut, severek tüketiliyor. Birçok faydası bulunan bu meyvenin, kendisi kadar kabuklarının da türlü yararları bulunuyor. İşte öğrendiğinizde kabuğunu soymaya kıyamayacağınız armudun kabuğunun faydaları

Armudun kabuğunu soymadan yemelisiniz

Genellikle meyve ve sebzelerin en sağlıklı kısmı kabuk kısmıdır. Armutlar ve sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmaların en son sistematik incelemesinden çıkan şey budur.

İlk başta, uzmanlar armutları soymanın C vitamini ve fenolik bileşiklerin içeriğinin yaklaşık yüzde 25'ini ortadan kaldırdığını hesapladılar. Bu sayede, serbest radikalleri nötralize etmek ve hücreleri yaşlanmaya karşı korumak için yararlı olan antioksidan özelliklere sahip maddeleri kaybederiz. İkincisi, yakın zaman içinde yapılan bir araştırma, armut kabuğunun ursolik asit açısından zengin olduğunu gösterdi. İkincisi, potansiyel anti-inflamatuar özellikleri sebebiyle araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

En son olarak kabuğun iyi bir lif kaynağı olduğunu unutmayın. Sadece bir büyük, soyulmuş armut, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık beşte birini karşılayacaktır. Kabuğu da tüketirsek, alım artar!

Elma ve armut kabuğu ile ne yapılır?

Artık armudu sebep kabuğuyla birlikte yememiz gerektiğini biliyoruz. Armutların kabuklarında bulunan gıda maddelerini almanın en kolay yolu, onları meyvenin geri kalanıyla birlikte yemektir. Armudu tüketmeden önce güzelce yıkamayı unutmayın ya da daha iyisi organik armutları tercih edin. Armutların kabukları da tıpkı elmaların kabukları gibi yemek pişirmede kullanılır. Bu sebeple, iki meyvenin israfını birleştirmek mükemmel bir stratejidir. Elma ve armut kabuklarıyla yapabileceklerimiz:

Elma ve armut kokulu bitki çayı: Kabukları kaynar suda demlenmeye bırakın, içine şeker yada bal ekleyin.

Tatlı için kabuk ve çekirdek kreması: Armut ve elmanın kabuklarını ve çekirdeklerini bir tencerede on dakika pişirin, limon suyu ve kabuğunun rendesi, tarçın ve şeker ekleyin, sonra her şeyi karıştırın.

Reçel: Klasik armut veya elma reçelini hazırlarken kabuklarını da kullanıyoruz. Bu atık önleyici ipuçları sayesinde artık meyve kabuklarını çöpe atmayacağız.

Armut neye iyi gelir?

Armutlar neredeyse her zaman pazarda veya süpermarket tezgahlarında bulunur. Esasında sezon Ağustos'ta başlar, fakat Mayıs'a kadar sürer. Bu kadar yaygın olmaları, çoğu zaman armudun esasında değerli bir sağlık besinsı olduğunu unutturur. Her şeyden önce hem çözünür hem de çözünmez mükemmel bir lif kaynağıdır. Lif almak, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına destek olmak için mühim olacaktır. Ek olarak, lifler kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin kontrolü için bir müttefik olacaktır. Bu sebeple diyabet veya ateroskleroz gibi rahatsızlıkların önlenmesine destek olurlar.

Armut, kilo vermeye çalışan biri için de faydalı olacaktır. Yine lifler sayesinde, esasında bu meyveler, az kaloriye rağmen mükemmel bir doyma gücüne sahiptir. Bu sebeple armut, diyette olsanız bile mükemmel bir sağlıklı sabah atıştırmalığı veya atıştırmalığı olabilir. Son olarak, armut çoğunlukla doğal bir müshil olarak ve sindirim problemleri, kabızlık, spazmlar ve kolik durumunda önerilir. Yapılan çalışmalara göre, armudu kabuğuyla yenilmesi durumunda 15 dakika gibi kısa bir sürede kabızlık problemi ortadan kalkar.