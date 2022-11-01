Bakan Nebati'den TOGG için kredi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'a ilişkin kredi açıklaması yaptı. Nebati, "Kamu bankaları ile bugün görüştük. Togg alımında gerekirse kar etmeyecek şekilde kredi verecekler" dedi.

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Kamu bankaları yerli otomobil Togg için uygun kredi verecek. TRT Haber'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu bankaları ile bugün görüştük. Togg alımında gerekirse kar etmeyecek şekilde kredi verecekler" dedi. Nebati şöyle devam etti:

"Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek"