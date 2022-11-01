Diş sızlaması nasıl geçer? Diş sızlamasına iyi gelen doğal yöntemler burada!

Soğuk sıcak hassasiyeti en çok görülen diş sorunlarından biri. Soğuk bir şeyler içildiğinde dişlerde sızlamaya neden olan bu durumdan kurtulmanın doğal yolları mevcut. Dolgulu dişlerin eskimesi, çürük, yanlış diş fırçası kullanımının bile yol açabildiği dişlerde sızlamayı giderecek doğal yollar için haberimize göz atın!

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Dişlerin sıcak veya soğuk, tatlı veya ekşi gibi gıdalara veya dışardan diş fırçalama gibi temas ve darbelerle ağrı olmasına diş sızlaması olarak adlandırabiliriz. Diş sızlamalarının birçok nedeni bulunuyor. Bunlardan bazıları; dolgulu dişlerin eskimesine, kırılan dişler, dişlerde çürük oluşumu, yanlış diş fırça kullanımı ve yanlış diş fırçalama teknikleridir. Peki diş sızlamasına ne iyi gelir? Diş sızlamasına iyi gelen doğal ve kolay yöntemler şöyle:

Karanfil

Diş ağrıları konusunda tam bir uzman olarak görülen karanfil, diş sızlaması konusunda da desteğini esirgemiyor, antiseptik özellikler göstererek hem ağız içinin temizlenmesini ve ferahlamasını sağlıyor hem de sızlama hissinin önüne geçiyor. Bunun için birkaç adet karanfili çok bastırmadan çiğnemeniz yeterli oluyor.

Tuzlu su

Diş sızlamasının sebebi olan mikroplardan kurtulmak için tuzlu sudan destek alabilirsiniz. Bunun için bir bardak temiz içme suyunun içine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edip güzelce karıştırmanız ve hazırladığınız bu tuzlu suyla gargara yapmanız yeterli. Bu işlemi dişlerinizi her fırçaladıktan sonra yapmanız gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.

Anason çayı

Diş sızlamasına iyi gelmesi için değerlendirebileceğiniz bir başka doğal yöntem de anason çayından geçiyor. Aktarlardan, marketlerden ya da güvenilir doğal ürün satışı yapan mağazalardan temin edebileceğiniz anasonu1 bardak sıcak suya 1 çay kaşığı olacak kadar ilave edin ve 5-10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Demlenen çayı süzün ve oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Ilıyan ya da tamamen soğuyan çayla gargara yaparak ağzınızın içini rahatlatın.

Karanfil yağı

Eğer karanfili doğrudan çiğneyemiyor ya da çiğnemek istemiyorsanız karanfil yağından destek alarak da aynı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için bir parça pamuğun üzerine 10 damla kadar karanfil yağı damlatın ve karanfil yağlı bu pamuğu sızlayan dişinizin üzerine dikkatlice bastırıp bir süre bekleyin. Sızlama hissinin azaldığını göreceksiniz.

Papatya çayı

İltihaplanmaların daha hızlı geçmesini sağlayan, aynı zamanda sinirleri yatıştıran papatya çayı diş sızısının da daha az hissedilmesine destek oluyor. Bunun için papatya çayını her zamanki gibi demleyin ve ılımasını bekleyin. Hazırladığınız çayın bir kısmını afiyetle tüketin, kalan kısmıyla yine güzelce gargara yapın. İşte bu kadar!

Sarımsak

Faydaları saymakla bitmeyen besin maddelerinden sarımsak da bu listenin en ilginç isimlerinden biri olarak bizimle. Kabul, çiğ olarak tüketildiğinde kokusu insanı pek mutlu etmiyor ama 1 diş sarımsağı çiğneyerek diş sızlamasından kolayca kurtulmak mümkün oluyor.

Misvak

Eskiden diş sağlığı için en çok kullanılan yöntemlerden olan, neyse ki şimdi de kolayca erişebildiğimiz malzemelerden misvak da diş sızlamaları konusunda yanımızda olan isimlerden. Özellikle diş diplerini misvakla güzelce temizleyerek diş sızılarının azalmasını sağlayabilir, olası diş sızlaması sorunlarının da önüne geçebilirsiniz.

Önemli bir not: Diş sızlaması basit bir sağlık sorunu gibi gözükse de eğer dişleriniz sürekli sızlıyorsa ya da sızlamaya başladıktan sonra kısa sürede bu hassasiyet bitmiyorsa hiç vakit kaybetmeden diş hekiminize danışmalı ve onun önerdiği tedavi yöntemlerini uygulamalısınız. Yukarıdaki çözümler sizi bir süre rahatlatabilir ancak asla tek başlarına bir tedavi edici olamazlar. Unutmayın, sizin sağlığınız için en doğru kararı doktorlarınız verecektir.