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Kusursuz eyeliner çekmenin en pratik yoluna bakın! Yapamıyorum demeyin

Kusursuz eyeliner çekmenin en pratik yoluna bakın! Yapamıyorum demeyin

Eyeliner çekmek gözünüzü korkutmasın. Eyeliner nasıl çekilir haberimizle siz de kolayca ister kısa, ister uzun isterseniz kuyruklu eyeliner çekebilirsiniz. Yeni başlayanlar için de ideal olan eyeliner nasıl sürülür haberimizdeki adımları takip etmeniz kusursuz bir göz makyajı için yeterli.

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Göz makyajı demek eyeliner demek! İster kalın ister ince, ister kısa ister kuyruklu fark etmez. Gözünüzün şekline ve tarzınıza göre birbirinden farklı tarzda da olsa eyeliner sürmenizi kolaylaştıracak ipuçlarını sizler için derledik. Eyeliner nasıl sürülür haberimizdeki detaylar eyeliner sürmeye yeni başlayan için bile yol gösterici detaylara sahip. Eyeliner sürmenin ilk kuralı iyi bir baz oluşturmanızdan geçiyor. Bu sayede sürerken ve sürme işlemi bittikten sonra da eyelinerı pürüzsüz hale getirebilir ve dağılmasını önleyebilirsiniz. 

Eyelinerin dağılmasını önlemek için kapatıcı yardımıyla göz kapaklarınızı pürüzsüz hale getirin. Kapatıcıyı cilt tamamen emdikten sonra eyelinerı uygulayın. Eyelinerden önce makyajın kalıcılığı için farınızı sürün. Farınızı tüm göz kapağına fırça yardımıyla dağıtın.

Kalem ve sıvı eyeliner nasıl çekilir?

Kalem ya da sıvı formdaki eyeliner fark etmez. İkisinde de aynı yöntemle sürülebilir. Eyelinerı göz kapağının tam ortasına sürülerek işaretleme yapın. Kuyruklu göz makyajı yapmak istiyorsanız; şakaklara yakın bölüme kadar göz kapağınızın üzerine sürün. Daha kısa istiyorsanız eyelinerın bitmesini istediğiniz noktaya kadar sürmeye devam edin.

Eyeliner sürerken taştıysa yada bulaştıysa...

Eyeliner sürerken taştıysa yada bulaştıysa kormayın. Kuyruk bölümünde taşırmalar olduysa; kulak temizleyici pamuğu nemlendirici kreme batırıp fazlalıkları temizleyebilirsiniz. Eyeliner sürerken elleriniz titriyorsa ya da düz bir hat çekemiyorsanız; işlemi kolaylaştırmak için kirpik diplerine aralıklarla noktalar koyun. Noktaları takip ederek çizgiyi tamamlayın.

Kuyruklu göz makyajında; göz kapağının yukarısına doğru düzgün bir hat çekmek için cetvel gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz. Tek elinizle cetveli gözünüze tutun, diğer elinizle cetvel doğrultusunda eyeliner sürün. Eyeliner sürdükten sonra bozulup dağılmaması için iyice kurumasını bekleyin. Rimelinizi eyeliner kuruduktan sonra sürün.

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