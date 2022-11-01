Elektronik sigaralar ne kadar zararlı? Bilimsel araştırma sonuçları ortaya çıktı

Dönem dönem normal sigaradan daha az zararlı olduğu iddia edilen ve sigarayı bırakmak için kullanılan elektronik sigaralar ile ilgili bir çalışma gerçekleşti. Yapılan çalışma sonrası elektronik sigaranın zararları gözler önüne serildi.

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Elektronik sigaranın zararlı olup olmadığı uzun yıllardır tartışılıyor. Kimileri normal sigaranın elektronik sigaraya nazaran çok daha zararlı olduğunu ve içerisinde oldukça fazla zararlı kimyasal madde bulunduğunu savunurken, kimileri ise elektronik sigaranın, normal sigaraya göre daha masum olduğunu iddia ediyor.

ABD’deki Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, uzmanlar, elektronik veya normal sigaralarda bulunan nikotinin vücudun sempatik sinir sistemini harekete geçirdiğini ve bunun “savaş ya da kaç” tepkisiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Bu tepki, birisi stresli olduğunda veya tehlikede olduğunda meydana gelirken kalp atış hızıyla kan basıncında artışa ve bunun yanı sıra kalbin oksijen ihtiyacının artmasına sebep olarak atardamar duvarlarına zarar verir.

Yapılan çalışma için, e-sigara veya sigara içmeden öncesi ve 15 dakika sonrası takip edilen yaklaşık 400 kişi izlendi. Katılımcılardan 164’ü elektronik sigara ve 117’si sigara içiyordu.

Risk faktörleri yüksek

Her iki grup da kalp atış hızlarının, kullanmayanlara kıyasla dakikada dört vuruş fazla arttığını gördüler. Katılımcılar e-sigara kullandıktan sonra kan basınçları da yaklaşık 122/72 mm Hg’den yaklaşık 127/77 mm Hg’ye yükseldi, bu da sigara içenlerde görülen aynı artış anlamına geliyor.

90 dakika

Amerikan Kalp Derneği’nin bir toplantısında sunulan araştırmanın başındaki isim Profesör Matthew Tattersall, “Bu bulgular, e-sigara veya sigara içtikten hemen sonra kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin daha kötü olduğunu gösteriyor ve sempatik sinir sisteminin aktivasyonu, e-sigara kullandıktan hemen sonra, 90 dakikadan sonra ve egzersiz testinden sonra görülen olumsuz tepkilerde rol oynayabilir” şeklinde konuştu.

Nikotin yerine buhar

E-sigaralar, aromalı bir sıvıyı ısıtarak kişilerin nikotini duman yerine buhar olarak solumasına izin veriyor. Katran veya karbon monoksit üretmek için tütün yakmadıklarından, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından tütüne daha güvenli bir alternatif olarak tavsiye ediliyor.