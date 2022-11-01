Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sevinci! Dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve o günden bu yana forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok kez takımını yalnız bırakan yıldız futbolcu, son olarak 2 Ekim'de oynanan Beşiktaş maçında forma giymişti.

Tedavisine devam edilen ve henüz takımla çalışmalara başlayamayan 28 yaşındaki futbolcudan beklenen haber geldi.

Bir hafta içinde sahalara dönecek



Mert Hakan Yandaş'ın sahalara 1 hafta içinde geri döneceği ifade ifade edildi.

7 Kasım'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlığı iyileşse bile forma şansı bulması beklenmeyen Mert Hakan Yandaş'ın Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Mert Hakan Yandaş, forma giydiği 8 mücadele 1 gol 1 asistlik katkı sunmayı başardı.

Jorge Jesus tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen 28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile Portekizli çalıştırıcıdan geçer not almayı başarmıştı.

15 maç kaçırdı



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon başından beri sakatlıklardan çekti.

Sezonun resmen açıldığı andan itibaren sakatlığı sebebiyle 15 maçta forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş sadece Rennes ile Fransa'da oynanan maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 204 dakika süre aldı.