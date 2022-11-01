MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: Şimdiden kuyruğa gir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, ''Sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir'' diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Türkiye Yüzyılı vizyonunu yararlı bulduklarını belirten Bahçeli, Togg'un banttan inmesine ilişkin de "'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir.'' dedi. Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Boş sözlere kulak asmıyoruz"

''Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı vizyonunu yararlı buluyoruz"

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yerinde ve yararlı buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığı yaralı buluyor destekliyoruz.

"Kılıçdaroğlu sana kötü haber vereyim"

Kılıçdaroğlu, sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir. 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmıştır. Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda değil Ahmet'te Mehmet'te ara yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir.''