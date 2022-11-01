AK Parti davetine gitti 'ATV'de haber sunarsınız' dediler Gürkan Hacır'dan tepkilere gazete küpürüyle yanıt

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı programına katılan muhalif gazetecilerden Gürkan Hacır, ağır eleştirilere yanıt verdi. Hacır, "Kim olursa olsun anti-demokratik uygulamalara karşı sesim çıktığı kadar karşı duracağım." dedi.

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AK Parti'nin Ankara Arena spor salonunda düzenlediği Türkiye Yüzyılı programına davet edilen muhalif gazetecilerle ilgili tartışmalar sürüyor.

Mahalle baskısı nedeniyle törene Fatih Portakal ve Gürkan Hacır dışında muhalif isimlerin çoğu katılmadı.

Sosyal medyada Portakal ve Hacır'a hakarete varan ağır eleştiriler yöneltildi.

İki isim hakkında "Fatih portakal ile Gürkan hacır gitmiş koşa koşa. Fatih Selfie çektirmiş Geldiğini birilerine duyurmak mı istemiş acaba.?", "Artık TRT, A haber, ATV'de haber sunup yorum yaparsınız..." denildi.

Hedef tahtasına konulan Hacır, eleştirilere tv100 sitesinde "Gittim...!" başlıklı yazısında yanıt verdi.

"Hasmı da olsa, ideolojik karşıtı da olsa, habere sırtını dönmez." ifadelerini kullanan Hacır, "Gazeteci olarak izleyince onlara onay mı vermiş oluyoruz?" diye sordu.

Cumhuriyet gazetesi habere küsmedi

Hacır, bu duruma örnek olarak 12 Eylül döneminde askeri yönetimin açtığı davalarıyla bunalan Cumhuriyet gazetesinin habere küsmediği, Kenan Evren'in gezilerini üst düzey isimlerle takip edip manşetine taşıdığı 1982 tarihli sayfayı köşesine taşıdı.

"Habere küsmem"

"Ben gazeteciyim. Habere küsmem" diyen Hacır, yazısını şu sözlerle noktaladı:

"Durduğum yerde, ideolojimde, sapma olur mu diye sorgulamak kimsenin haddi değildir. Hayatım boyunca Atatürk ilkelerini savundum. Bundan sonra da hep savunacağım. Onun ışığından yürüyeceğim. Milim şaşmadan.

AK Parti’nin ve fikri mirasçılarının ise bir milim yakınlarında olmadım olmayacağım. Ve… Kim olursa olsun anti-demokratik uygulamalara karşı sesim çıktığı kadar karşı duracağım. Hepsi bu. Tıpkı meslek ustalarımdan gördüğüm gibi. Tıpkı bugüne kadar yaptığım gibi."