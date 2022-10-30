Fulya Öztürk'ün zor anları Bakan Varank Togg'da gaza bastı bu görüntüler ortaya çıktı

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sıfırdan 100'e 4.7 saniyede çıkabiliyor. Bu manada çok güçlü bir araç. Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada...