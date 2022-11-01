Benzine zam geldi! İşte 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt ürünlerinin fiyatları da sürekli değişiyor. Petrol fiyatlarındaki son artış benzine zam olarak pompaya yansıdı. 1 Kasım 2022 salı itibariyle benzin fiyatları arttı.

1 Kasım gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi. Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.38 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21:37 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.52 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,44 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.51 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,48 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Dün 94,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 94,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,72 dolardan alıcı buldu.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

OPEC FİYAT ARTSIN DİYE ÜRETİMİ KISTI

Arz tarafında ise Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dünya genelinde resesyon endişeleri de küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatların yükselişine engel oluyor. Brent petrolde teknik olarak 94,16 ile 94,66 dolar aralığının direnç, 93,66 ile 93,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.