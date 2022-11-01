Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu Kılıçdaroğlu ne demişti?

Emniyet Genel Müdürlüğü, ve Jandarma Genel Komutanlığı, "Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulununuyor

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Sosyal medya hesabından 'metamfetamin' açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladıkları açıklamalar ile CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

"İftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından EGM tarafından şu açıklama yapıldı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

Jandarma'dan suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise şu paylaşım yapıldı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Sosyal medya hesabından 'metamfetamin' açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kadar müsrifce harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar."