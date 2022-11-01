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Müftü'den skandal sözler! 'Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına tapınarak, avunuyor'

Müftü'den skandal sözler! 'Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına tapınarak, avunuyor'

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi Müftüsü Ömer Can'dan yeni skandal sözler. Daha önce Kuran kursun elektrik parasını ödeyenlere “cennet müjdeleyen” Müftü Ömer Can, TOGG açılışıyla Cumhuriyet bayramı kutlamalarını karşılaştırdı ve "Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyor” dedi. Hakkında suç duyurusu yapılan Can, attığı mesajı inkar etti.

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde müftülük yapan Ömer Can, WathsApp'ta 'durum' paylaşımı yaptı ve yeni bir skandala imza attı. Daha önce de "Kur'an kursunun elektrik faturası ödeyene cennet" vaad eden Can, Whatsapp 'durum'unda, “TOGG açılış töreninin hatırlattığı” notuyla bir mesaj paylaştı. O mesaj ortalığı karıştırdı.

Atatürk'e 'Tağut' mu demek istedi?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “tağut” diyen Müftü Can 'durum' mesajında, “Fatih Sultan Mehmet Han, gemileri karadan yürütüp, çağ açıp, kapattı. Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şehadet getirerek, Allah’a yaklaşıyor. Anlamak istemeyenler, Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak, avunuyor” ifadelerine yer verdi.

Atatürk'e 'put' diyecek kadar...

Cumhuriyet’in mesaja ilişkin ulaştığı Can, “Ben öyle bir şey paylaşmadım” diyerek mesajı inkâr etti. Can hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Atatürk'e hakaret” suçundan, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Müftüye sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi.

“Yalvaç Müftüsü sen bir kışkırtıcısın, provakatörsün. Seni Yalvaç'ta istemiyoruz. Huzurumuzu bozamayacaksın.” “Allah'a değil, kula kul olmuşsun. Okuma yazma özürlüsün, Lozan'ı okumadığın için uyduruyorsun, adının Türk olmasını borçlu olduğun Atatürk'e put diyecek kadar soysuz olduğunu da gösteriyorsun.”

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