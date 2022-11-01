ABD Türkiye sınırına asker yığıyor! Saldırı helikopterleri ve 600 asker daha geliyor

ABD'den Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'a asker ve silah desteği tam gaz sürüyor. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) Limanı’nı son iki yılda cephaneliğe çeviren ABD’nin bu kez de aynı limana saldırı helikopterlerini ve 600 askeri konuşlandıracağı belirtildi.

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Yunanistan ile ABD geçtiğimiz yıl yaptıkları 5 yıllık Savunma Anlaşması gereğince Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) Limanı'na yüzlerce zırhlı araç, tank ve binlerce askeri personel yerleştirilmişti. Yunan medyasının duyurduğu habere göre, ABD'nin Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nın Kasım ayı içerisinde Dedeağaç Limanı'na konuşlandıracağı açıklandı.

Birlikte tank atış yarışması yapacaklar

Haberde ayrıca Türkiye sınırına yakın İskeçe ilinde Yunan ve Amerikan kara Kuvvetlerinin mürettebatları arasında Kayalar (Petrohori) köyündeki atış eğitim tatbikat alanında “Hellenic Tank Challenge” adı verilen tank mürettebatı yarışması yapılacağı belirtildi.

Dedeağaç Limanı'na 600 ABD askeri

ABD 1. Piyade Tümeni ve Yunanistan 1. Ordu Havacılık Tugayı üst düzey komutanları, Yunan Ordusu ve ABD Bölge Destek Grubu temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde Stefanovikio'da bir araya geldi.

Yunanistan'daki ABD Bölgesi destek ekibinin başkanı Brandon Marsh, “MDCA”, özellikle Stefanovikio ve Dedeağaç'tan ABD ve Yunanistan'ın saldırı helikopterlerini karşılıklı kullanım için iki önemli konum olduğunu ileri sürdükleri belirtildi.

Aynı anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri’nin Dedeağaç Limanı'nda sürekli olarak 600 kişilik askeri personelini konuşlandıracağı belirtildi.