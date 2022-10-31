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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky "Karadeniz tahıl anlaşması konusunda biz BM ve Türkiye ile mutabakata uygun biçimde devam edeceğiz" dedi.

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Rusya, Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasını, filosuna yönelik saldırıları gerekçe göstererek askıya aldığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Türkiye devreye girerek Rusya'ya tahıl koridorunun insani önemini vurgu yapmıştı.

BM; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, Tahıl Koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Zelensky: Biz BM ve Türkiye ile devam edeceğiz

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, BM ve Türkiye ile devam eden anlaşmaya değindi.

Zelensky, "Karadeniz tahıl anlaşması konusunda biz BM ve Türkiye ile mutabakata uygun biçimde devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar da Rus mevkidaşıyla kararı görüştü

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini iletti.

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