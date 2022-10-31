Omuzlarımızda ki bu ağrılar geçmiyorsa hemen bir doktora görünün

Birçok kişi omuzlarında meydana gelen ağrının yorgunluktan veya taşıdığı ağır yüklerden kaynaklandığını sanır. Ancak omuz ağrılarına sebep olan faktörler sadece bunlar olmayabilir.

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Tedavisi olmayan hastalıklar dendiği zaman akıllara ilk olarak kanser türleri gelir. Bu kanser türlerinin erken teşhisi hayati önem taşımaktadır. Bazı kanser türleri, henüz ilk evrelerinde size bazı belirtiler verebilir. Örneğin akciğer kanserinin bazı belirtileri arasında omuz ağrıları yer alır. İşte akciğer kanserine karşı dikkat edilmesi gereken 8 belirtti.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur, gerek cerrahi tedavide gerekse diğer tedavi yöntemlerinde yaşanan mühim gelişmeler sayesinde bilhassa erken tanı konabilen ve cerrahi olarak tedavi edilebilen akciğer kanserinden tamamen kurtulmanın mümkün olabileceğini açıklayarak, "Hastalığın erken döneminde tanı konabilmesi için yüksek riskli olarak belirlenmiş, yoğun sigara içen veya geçmişte içmiş olan 50 yaş üzeri kişilere her yıl düşük radyasyon dozlu bilgisayarlı akciğer tomografi çekimi yapılması öneriliyor."

"Bu sayede henüz hiçbir belirti vermemiş erken evre akciğer kanserinin yakalanması mümkün olabiliyor" şeklinde açıklama yaptı. Peki hangi semptomlar akciğer kanserine işaret ediyor, ne zaman hekime başvurmak gerekiyor? Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur, "1-30 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında akciğer kanserinin semptomlarını anlattı; mühim uyarılarda bulundu!

Öksürük

Akciğer kanserinin ilk belirtisi çoğunlukla öksürük oluyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur, öksürüğün tümörün havayolunu irrite etmesi veya tıkanıklıklar yapması sonucu geliştiğini açıklayarak önceden de var olan öksürükte artma veya öksürüğün karakterinde bir değişiklik hissedildiğinde hekime başvurmak hayatsal önem taşıdığını söyledi.

Kanlı balgam

Kanlı balgam akciğer kanserinin en özgül bulgularından biridir. Akciğer kanserinde ağızdan gelen kanama; derinden öksürükle gelen ve genelde balgamla birlikte, balgam içinde bir damla veya çizgi şeklinde oluyor. "Balgamda kan görülmesi hemen hekime başvurma gerekliliğinin işaretidir" uyarısında bulunan Prof. Dr. Erdal Okur, "Bazen burun ve dişetlerinde de kanama olup ağızdan veya balgamla karışık gelebiliyor. Bu nedenle her ağızdan kan gelmesi mutlaka akciğer kanseri demek değildir. Ancak özellikle orta yaş ve üstü sigara içen kişilerin bu konuda şüpheci olmalarında yarar vardır" şeklinde konuştu.

Nefes darlığı

Akciğer tümörünün havayolunu tıkaması veya akciğerlerde tümöre bağlı su toplanması sebebiyle nefes darlığı gelişebiliyor. Kronik sigara içenlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sık görülüyor ve bu hastalar nefes darlığı problemi yaşayabiliyor. KOAH hastalarında akciğer kanseri de geliştiği zaman nefes kapasitelerinde bir miktar daha bozulma yaşanabiliyor. Kişi daha az efor sarf ettiğinde, örnek olarak merdiven çıkarken veya daha kısa mesafe yürüse bile hemen yorulduğunu hissediyor. Daha önce nefes darlığı yaşamayan insanlarda da fiziksel aktiviteyle nefes darlığı problemi başlayabiliyor. Tüm bu bulgular hekime danışmayı gerektiren akciğer kanserinin sinyali olabiliyor.

Sık akciğer enfeksiyonu geçirmek

Tümör akciğerde havayolunda tıkanıklık yapabiliyor ve bu tıkanıklığın arkasında kalan akciğer kısmında enfeksiyon gelişebiliyor. Antibiyotik ile tedavi edilip düzelse de akciğer enfeksiyonu bir müddet sonra tekrarlıyor. Prof. Dr. Erdal Okur, "Dolayısıyla art arda akciğer enfeksiyonu geçiren kişi bu durumda akciğerlerinde havayolunu tıkayan bir problem olabileceği ihtimalini düşünmeli ve mutlaka hekimine başvurmalıdır." diyor.

Ses kısıklığı

Ses tellerine giden sinirlerden bilhassa sol tarafta olanı akciğerin yakınından geçiyor ve bu sinire akciğer tümörünün kendisi veya onun sebep olduğu lenf bezi büyümesi bası yaptığı zaman hastanın sesinde tamamen veya kısmi kısılma başlayabiliyor. Ses kısıklığının başka sebepleri olsa da, bilhassa akciğer kanseri için risk grubundaki insanların bu mevzuda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Göğüs, omuz ve kol ağrısı

Göğüs bölgesinde ağrı akciğer tümörünün göğüs duvarına ulaşması durumunda görülüyor. Devamlı künt ve hiç kaybolmayan bir ağrı şeklinde gelişiyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur, "Akciğerlerin en üst tepe kısımlarında gelişen tümörler ise omuz ve kol ağrısına yol açabiliyor. Dolayısıyla başka sebep olmadan ve 1-2 hafta içinde düzelme göstermeyen göğüs bölgesindeki ağrı akciğer kanserinin habercisi olabiliyor." uyarısında bulunuyor.

Kilo kaybı, halsizlik

Çoğu kanser gibi akciğer kanserinde de vücutta yıkım artıyor, hastada kansızlık (anemi) gelişiyor. Hasta yavaş yavaş kilo kaybediyor ve kendini halsiz, bitkin hissedebiliyor. Bazen iştahı azalmamış olsa da ve iyi beslense de kilo kaybı devam edebiliyor. Dolayısıyla istemsiz ve diyet yapmadan meydana gelen kilo kaybı vücutta herhangi bir yerde gelişen kötü huylu tümörden kaynaklanabiliyor.

Nadir görülen diğer belirtileri

Boyun bölgesinde beze büyümeleri, yutma zorluğu, kol ve bacaklarda sürekli geçmeyen ağrılar ve hırıltılı solunum gibi diğer semptomlar da esasında ileri evre akciğer kanserinden kaynaklansalar da bazen ilk sinyali olabiliyor.