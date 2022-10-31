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Böyle vicdansızlık görülmedi! Henüz daha 1,5 aylık...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Böyle vicdansızlık görülmedi! Henüz daha 1,5 aylık...

MALATYA’da 1,5 aylık kız çocuğunu parka bırakarak ölüme terk eden baba yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, üç hafta önce kent merkezinde bulunan park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan çocuğu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Baba gözaltına alındı

Parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.B.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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