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Kaşar peynirine gelen zam gündem oldu yarım kilo fiyatını gören isyan etti

Kaşar peynirine gelen zam gündem oldu yarım kilo fiyatını gören isyan etti

Kaşar peynirine gelen zamlar sosyal medyada gündem oldu. Ay başında 76 lira olan kaşar peynirin yarım kilosunun marketlerde 99 liraya satılmaya başladığı görüldü.

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Çiğ süt için destek miktarı geçtiğimiz gün 8,5 liraya yükseltildi ancak her kalemi döviz endeksli sektörde üreticilerin mazot, yem, nakliye, işçi ücretleri, elektrik ve doğal gaza gelen zamlar karşısında artan girdi maliyetlerini karşılamaya yetmedi. Marketlerde ise 1 litre sütün fiyatı 30 liraya dayandı.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, 1,5 milyonun üzerinde anaç hayvanın kesildiğini ifade ederek, piyasada çok ciddi bir süt krizi olduğunu dile getirmişti.

Tüm bunlar karşısında süt fiyatlarına yeniden zam gelmesi beklenirken, peynir ve yoğurt fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Ay başında ortalama 76 lira olan kaşar peynirin market raflarında yarım kilosunun 99 liraya yükseldiği görüldü. Bazı markalarda ise bu rakam 100 liranın da çok üzerine yükselmiş durumda.

Vatandaşlar tepkili

Vatandaşın ise duruma tepkisi gecikmedi. Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin, “Hayat pahalılığının olduğunu kabul etmekle birlikte, insanlarımızın da çok fırsatçı olduğunu söylemeden edemiyor insan”, “500 gram tereyağı da 100 lira” gibi yorumlar geldi. Özellikle zincir marketlerdeki fiyatlara dikkat çeken vatandaşlar, “Etiket söküp takmakta liderler” yorumunu yaptılar.

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