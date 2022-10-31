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Jorge Jesus, İbrahim Yılmaz'a tekme attı, sosyal medya ayağa kalktı: "Fatih Terim yapsa idam edilmişti"

Jorge Jesus, İbrahim Yılmaz'a tekme attı, sosyal medya ayağa kalktı: "Fatih Terim yapsa idam edilmişti"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12.haftasında İstanbulspor engelini 5-2'lik skorla rahat bir şekilde geçerken liderliğini sürdürmüş ve 4'te 4 yapmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'un İstanbulspor'un yıldızı İbrahim Yılmaz'a sakatlandığı anda tekme atarak "Neden yatıyorsun, ayağa kalk." şeklinde serzenişte bulunduğu görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un sakatlığı sebebiyle yerde yatan rakip futbolcu İbrahim Yılmaz'a tekme attığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bazı taraftarlar Jesus'un bu hareketinin babacan bir tavırla dürtme şeklinde olduğunu savunsa da çoğunluk Portekizli hocanın ceza alması gerektiğini söyledi. Maçın 4. hakeminin hemen yanı başında olan olayın hakem ve gözlemci raporlarına yansıyıp yansımadığı ise henüz bilinmiyor.

Sosyal medya ayağa kalktı

Öte yandan sosyal medyada birçok futbolsever gündem olan video sonrası TFF'yi göreve çağırarak tecrübeli teknik adamın ceza alması yönünde çağrılarda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları:

*Fatih Terim yapsa sabaha karşı idam edilmişti.

*Kusura bakmayın ama bu görüntü beni rahatsız etti.

*Ne anlatıyorsun sen ya şunu Şenol veya Terim yapsa ne olurdu? Jesus yaptı diye şirin göstermeye çalışmayın.

*Son yıllarda Süper Lig'e gelmiş en antipatik teknik adam.

*Bizim milletten adam olmaz. Buyurun yarattığınız yeni yaşam formuna. O kızdığınız Fatih Terim bile yerdeki adama tekme atmaz.

*Büyük olasılıkla Fener'i şampiyon yapacak gibi görünüyor ama şu hareket resmen rezalet.

*Kesinlikle ceza alması gerekiyor, kabul edilemez bir davranış.

İbrahim Yılmaz'dan açıklama: "Önemsiz bir durum"

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports muhabirlerinden Ünal Emin Canbay, yerde yatan İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Yılmaz ile iletişime geçerek yaşanan pozisyonu sordu.

İbrahim Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" diyerek Jesus'a gösterilen tepkileri yersiz buldu.

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